Şırnaklı öğrenciler, Bilim Fuarı’nda çalışmalarını sergiledi

Şırnak‘ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde Nurettin Asan Anadolu İmam Hatip Lisesi‘nde İlk defa TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlenerek 12 projeye yer verildi.

Her projeyi 2 öğrenci 1 danışman öğretmen sundu. Fuarda çeşitli sosyal deneyler yapıldı, projeler tanıtıldı. Fuar bittikten sonra öğrenciler tarafından hazırlanan yemekler misafirlere ikram edildi. Öğrenci Zelal Babat, projelerindeki en büyük amacın Doğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli gelir kaynaklarından biri olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden arıcılık sektörünün ekonomik yapısını ortaya koymak ve bu sayede gerek öğrencilerin gerekse bölge halkının arıcılık faaliyetlerine farklı bir bakış açısı kazanmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Babat, önlerinin açık olması durumunda projelerini başka fuarlarda da tanıtmak istediklerini kaydetti.

“Suyun önemini kavrıyorum” projesinin danışman öğretmeni Ruşen Hattatoğlu, proje yapmanın, bunun içinde olmanın bir kültür olması ve bu kültüre sahip öğrencilerin hem eğitime hem dünyaya bakışının pozitif yönde değişeceği kanısında olduğu değerlendirmesinde bulundu. Hattaoğlu, “Gelişen ülkeler eğitimlerini ve birçok gelişimlerini proje bazlı yapmaktadır. Öğrencilerimizin de daha lise seviyesinde böyle konulara ilgi duyması ve takım birlikteliklerinin sağlanması onlara ilerisi için çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu katkı aynı zamanda biriktiğinde Türkiye açısından bir katma değer oluşturacaktır” dedi.

Proje koordinatörü Dilek Kutlu ise bilim fuarlarının genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp teorik bilgilerin hayatla işleyişini fark etmelerini ve onların araştırmacı, üretici bireyler olmalarını sağladığını dile getirdi. Kutlu, “Bizler de bu amaç doğrultusunda öğrencilerimizle birlikte yenilenebilir enerji ekolojik denge nano teknoloji sağlıklı yaşam ve benzeri birçok alanda toplam 12 projemizi sergiliyoruz" şeklinde konuştu.

Bilim fuarına, Uludere Cumhuriyet Savcısı Burak Berk Kolotoğlu, Şenoba Belediye Başkanvekili Sevgi Babat, Şube Müdürü Cuma Tandoğru, Halk Eğitim Müdürü Emin Bayram, aileler ve vatandaşlar katıldı.