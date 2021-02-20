Şirket bilgilerini çalan çalışanını kovdu

Google'ın açıklamasında Mitchell'ın "diğer çalışanların kişisel verilerini ve işe dair hassas bilgiler içeren dosyaları şirket dışına çıkararak kural ve güvenlik politikalarını ihlal ettiği için işten çıkarıldığı" belirtildi.

Birim, yapay zeka etiği araştırması alanında ileri gelen isimlerden siyahi Timnit Gebru'nun şirketten olaylı ayrılışıyla birlikte aralıktan beri yakın gözetim altındaydı.

Mitchell'ın son 5 haftadır e-mail ve takvim uygulamaları da dahil Google sistemlerine erişimi durdurulmuştu.

Mitchell, işten çıkarılma haberini "Kovuldum" yazan bir Twitter paylaşımıyla açıkladı.

Yapay zeka etik birimini yaklaşık iki yıldır birlikte yöneten Gebru ve Mitchell, Google bünyesindeki çeşitlilik eksikliğini ve azınlık çalışanlarına yaklaşımı eleştiren açıklamalarıyla gündem olmuştu.

Gebru, Google tarafından tasarlanan bir sistemin de aralarında bulunduğu yapay zeka dili teknolojisindeki birtakım sorunları ortaya koyduğu ve eş yazarlığını yaptığı bir araştırma yazısı hazırlamıştı.

Ancak şirket kendisinden yazıyı yayımlamamasını istemişti. Gebru da bu kararı sorgulayarak şirketin kendi ürünlerine eleştirel yaklaşılan araştırmaları sansürlemeye çalıştığını savunmuştu. Bundan sonra da çalışanlara şirketin "marjinal kişilerin seslerini susturduğuna" ilşkin bir e-mail atmıştı.

Gebru işten çıkarılma nedenlerinin bu olaylardan kaynaklandığını belirtirken, Google ise kendi isteğiyle işten ayrıldığını savunmuştu.

Yaşananlar üzerine Mitchell, Gebru'nun yanında durmuş ve hem işten çıkarılmasına hem de şirketin politikalarına ilişkin eleştirilerini sürdürmüştü.

Google'da yaşananlar büyük teknoloji şirketleriyle araştırma yapmaya ilişkin etik sorunları yeniden gündeme getirmişti.

Gebru'nun işten ayrılmasının ardından bin 200'den fazla Google çalışanı ve bin 500'den fazla akademisyen araştırmacı yazılımcıyı destekleyen dilekçeye imza atmıştı.