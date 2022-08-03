Sirius Havacılık ve Uzay Takımının TEKNOFEST başarısı

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrenci takımlarından Sirius Havacılık ve Uzay Takımı, TEKNOFEST 2022 finallerinde yarışmaya hak kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Bülent Ecevit Üniversitesi teknoloji takımlarından biri olan Sirius Havacılık ve Uzay Takımı, TEKNOFEST 2022’de yenilenebilir enerji kaynaklarına artan ihtiyacı karşılamak üzere tasarladığı insansız hava aracı ile eleme raporlarını geçerek “Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Aracı Yarışmasında” finalist takım olarak yarışmaya hak kazandı.

Takımın 19 kişilik bir ekip ile 11 aylık çalışma sonucu tasarladığı güneş enerjisi destekli insansız hava aracı yangın tespiti yapabiliyor.

Teknofest 2021’de orta irtifa roket yarışmasına katılan Sirius Havacılık ve Uzay Takımı Teknofest 2022 Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Aracı (İHA) yarışması çerçevesinde ise 9-14 Ağustos tarihleri arasında Kütahya Zafer Havalimanı’nda görev uçuşlarını gerçekleştirmesi planlanıyor.