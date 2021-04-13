Siri merakla beklenen Apple etkinliğinin tarihini ağzından kaçırdı

Apple'ın yeni ürünlerini tanıtmaya hazırlandığını zaten biliyoruz. Cupertinolu teknoloji devi henüz bahar etkinliğinin tarihini resmi olarak açıklamadı ancak şirketin sanal asistanı Siri bu konuyla ilgili bazı detayları ağzından kaçırmış gibi görünüyor.

Siri'ye (İngilizce olarak) bir sonraki Apple etkinliği ne zaman? sorusu yöneltildiğinde sanal asistan "Özel etkinlik 20 Nisan Salı günü Apple Park’ta. Tüm ayrıntıları Apple.com’dan öğrenebilirsiniz" şeklinde yanıt veriyor.

Sunumda bizi neler bekliyor?

Bahar etkinliğinin dijital formatta gerçekleşmesi bekleniyor. Kullanıcılar şirketin yapacağı duyuruları Apple'ın resmi web sitesi ve YouTube kanalı aracılığıyla takip edebilecekler.

Etkinlik kapsamında birkaç yeni cihaz tanıtılacağı söyleniyor. Mini-LED ekran ve gelişmiş kameralarla donatılmış beşinci nesil iPad Pro, yeni tasarıma sahip AirPods 3 ve AirTag takip aksesuarı tanıtılması muhtemel ürünler olarak sıralanıyor.