Silikon Vadisi’ne götürecek birincilik Rubi’nin

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Cem Tunçelli ve ekip arkadaşları, Google Türkiye ve Girişimcilik Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen Android Akademi’de, 431 proje arasından birinci oldu. Bilimsel metotlar kullanıp oyun yoluyla öğreterek çocukların sağlık okuryazarlığını artırmayı hedefleyen Rubi isimli mobil platform ile birincilik kazanan genç girişimciler, San Francisco’da girişimcilik ekosistemi gezisinin yanı sıra İTÜ ARI Teknokent’te verilecek inkübasyon ödülünün de sahibi oldu.

Google Türkiye ve Girişimcilik Vakfı iş birliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu desteği ve Türk Hava Yolları, General Mobile ile İTÜ Arı Teknokent sponsorluğunda; eğitim, tarım, siber güvenlik, afet ve sağlık konularında yaşanan toplumsal sorunlara teknolojik çözümler üreten uygulamaların geliştirilmesi hedeflenen Android Akademi programında kazanan belli oldu. 431 projenin başvurduğu, 17 projenin ön elemeyi geçtiği 8 projenin de finale kaldığı Android Akademi’de kazananlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın açılışını yaptığı çevrimiçi canlı yayında açıklandı. Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Cem Tunçelli ile ekip arkadaşları Deniz Can Ilgın, Emine Nural Öztürk ve Mert Kaderoğlu’nun Rubi isimli projeleri, Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül’ün moderatörlüğündeki finalde jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda birincilik ödülünün sahibi oldu.

14 yaşında Facebook’taki açığı bulup tebrik almıştı

Kendisini ve ekibini birinciliğe taşıyan yazılım ve girişimcilik tutkusunun çocukluk çağında başladığını belirten Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Cem Tunçelli, “Girişimciliğe ilk başlangıcım 14 yaşımda okul kantini ile yaptığım ticaretle oldu. Dışarıdan ucuza aldığım ürünleri okul kantinine belirli bir kâr marjı ile satıyordum. Aynı dönemde yazılım kitaplarını okuyarak programlamayı öğrendim, bilgisayara erişim elde ettiğimde Facebook’ta bulduğum açığı bildirip bir tebrik mesajı aldım. Lisede olimpiyatlara ve yarışmalara girip çeşitli dereceler elde ettim. Her zaman gördüğüm, yaşadığım problemlere çözüm üretmek için yazılım geliştirdim ve bu yolda ekip oluşturdum. Yaşar Üniversitesinde de kendi girişimi kurdum ve binlerce indirme alan uygulamalar geliştirdim. Türkiye’den önde gelen yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştirdim, ürünü birçok işletmeye sattım. Android Akademi’de ödül kazandığımız ekiple de Urla’da düzenlenen bir teknoloji etkinliğinde tanıştık ve bir araya gelerek proje üretmeye başladık” dedi.

Sağlık okuryazarlığını artırmayı hedefliyorlar

Projede yazılım ve tasarım alanında görev aldığını belirten Tunçelli, “4 kurucu ortak, sağlık okuryazarlığı alanında büyük bir eksiklik olduğunu fark ettik ve neler yapılabilir diye düşünmeye başladık. Ekibimizde; Gaziantep Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Deniz Can Ilgın’ın 6 yıllık yazılım ve girişim sektörü tecrübesi var. Emine Nural Öztürk bir tıp doktoru, aktif olarak İstanbul’da çalışma hayatına devam ediyor. Aynı zamanda 3 farklı girişimi var. Ekibimizde içerik sorumlusu olarak yer alıyor. Mert Kaderoğlu İYTE Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi. Aselsan’dan TÜBİTAK’a birçok farklı firmada çalıştı ve ekibimizde iş geliştirme alanında yer alıyor. Ekip olarak farklı alanlardan bir araya geldik fakat herkes alanında yetkin olduğu için problemi farklı açılardan değerlendirebilme gücü elde ettik. Oluşturmak istediğimiz ürün ve ürünün oluşturabileceği etki ile ilgili birçok fikir canlandı. Dünya Sağlık Örgütü’nün de önerilerini göz önüne alarak çocukların sağlık okuryazarlığını artırmayı hedeflediğimiz Rubi’yi hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Bu esnada Google ve Girişimcilik Vakfı tarafından düzenlenen Android Akademi yarışmasına başvurumuzu gerçekleştirdik” diyerek başvuru sürecini anlattı.

Eğitimler bir yıl sürdü

Cem Tunçelli, “Android Akademi’de, Google eğitmenleri tarafından Android yazılımı ve Google ürünleri hakkında online teknik eğitimlerini tamamlayıp girişimden iş modeli üretime, prototiplemeden sunum eğitimlerine kadar online girişimcilik eğitimlerimizi tamamladık. Burak Yaman’ın verdiği girişimcilik eğitimi sayesinde Rubi’nin başarılı bir start-up olması için gereken stratejik faktörleri belirledik ve ürünümüzü sürekli test ettik. Mentörlük aşamasında Girişimcilik Vakfı bize çok yardımcı oldu ve görüşmek istediğimiz çok değerli isimlerle bizi görüştürdü. Okullarda Rubi’yi öğrencilere kullandırdık. Bu aşamada uzman psikologlarla çalışıp onlara olabilecek en verimli platformu sunmaya çalıştık. BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, Google Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Kuzey, General Mobile CEO’su Sebahattin Yaman, THY Dijital İnovasyon ve Analitik Çözümler Başkanı Serdar Gürbüz ve Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş’un jüriliğini yaptığı yarışmanın finali Demo Day’de sunumumuzu gerçekleştirerek birinci olduk” sözlerine yer verdi.

9-13 yaş arası çocuklara oyunla eğitim

Rubi’yi, sürdürülebilir ve toplum için değer oluşturan bir girişim olması uğruna hayata geçirdiklerini belirten Cem Tunçelli, platform ile ilgili de şu bilgileri verdi: “Sağlık okuryazarlığının az olması tüm dünyanın problemi ve küçük yaşta bu eğitimin alınması önemli. Rubi, 9-13 yaş arasındaki bireylerin sağlık okuryazarlığını bilimsel metotlarla artırmayı hedefleyen mobil platform. Sağlık okuryazarlığını artırmak için oyunlaştırdığımız platformumuzda, çocukların eğlenerek öğrenmesini amaçlıyoruz. Çocuklar, uzmanlar tarafından yaş grubuna uygun hazırlanan temel hijyen eğitimden doğru maske kullanımına kadar sağlıkla ilgili birçok konudaki içeriklere erişebiliyor. Çok dilli olarak hazırladığımız platformumuz ile kısa süre içinde yurtdışına da açılmayı hedefliyoruz. San Francisco’da girişimcilik ekosistemi gezisinin yanı sıra İTÜ ARI Teknokent’te verilecek inkübasyon ödülünün de sahibi olduk. Aldığımız ödülle birlikte bir yıldır çok fazla emek verdiğimiz Rubi’yi, çok daha ileri götürebileceğimize inanıyoruz."