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Şili’de meteor gökyüzünü aydınlattı

Şili’nin başkenti Santiago’da gece, gökyüzünü aydınlatan meteor görüntülendi.

Bilim ve Teknoloji 09.07.2022, 15:12
Şili’de meteor gökyüzünü aydınlattı

Şili’nin başkenti Santiago’da gece, gökyüzünü aydınlatan meteor görüntülendi.

Güney Amerika ülkesi Şili’nin başkenti Santiago’da gece saatlerinde meteor görüntülendi. Meteorun düştüğü anlar kameraya yansırken, gökyüzü aydınlandı. Concepcion Üniversitesi’nden bilim insanların, olayın dünya atmosferine giren göktaşı olduğunu doğruladı. Kent sakinleri meteorun geçtiği sırada gök gürültüsü gibi bir ses duyduğunu ifade etti.

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