Şikayetvar 7. A.C.E. Awards’ta Türksat’a 2 Diamond Ödülü birden

Türkiye’nin müşteri memnuniyetini en kapsamlı ölçen platformu Şikayetvar tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen A.C.E Awards’da (Achievement in Customer Excellence) “Dijital Platform” sektöründe Türksat Kablo TV, İnternet Servis Sağlayıcılar sektöründe ise Türksat Kablo Net, Diamond Ödülü’nü alarak müşteri deneyimini en iyi yaşatan marka oldu.

Türkiye’nin müşteri memnuniyetini ölçen ilk ve tek platformu Şikayetvar tarafından düzenlenen A.C.E Awards, Türksat AŞ’nin iletişim desteğiyle İstanbul’da gerçekleştirildi. 140 bin markanın, 7 milyon bireysel üyenin ve aylık 18 milyon ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar, mükemmel müşteri deneyimini yaşatan markaları yedinci kez belirledi. 8 Mart Salı gecesi Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirilen ödül töreninde firmaların şikayet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan 1 milyon 500 bin anket temel alınarak mükemmel müşteri deneyimi yaşatan 52 kategoride 96 markaya ödülleri verildi. Markaların uçtan uca şikayet yönetim becerisinin ödüllendirildiği A.C.E Awards’ta bu yıl Dijital Platform sektöründe Türksat Kablo TV, Diamond Ödülü’nü alarak en iyi müşteri memnuniyetine sahip firma olurken, İnternet Servis Sağlayıcılar sektöründe de Türksat Kablo Net yine Diamond Ödülü’ne layık görüldü. Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirilen törende İnternet Servis Sağlayıcılar A.C.E Awards Ödülü’nü Türksat Kablo Net adına Çağrı Merkezi Koordinatörü İlker Yasin Tekin ekibiyle birlikte alırken, Dijital Platform sektöründe Türksat Kablo TV adına ise Proje Yöneticisi Mücahit Demir aldı.