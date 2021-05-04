Siemens Türkiye’den ‘Enerji Verimliliği Projesi’

Deri sektörünün önde gelen üreticilerinden Sepiciler Deri ve Siemens Türkiye arasında Enerji Performans Sözleşmesi imzalandı. Bu kapsamda hayata geçirilecek Enerji Verimliliği Projesi ile Sepiciler’in elektrikten yüzde 17,2, doğalgazdan ise yüzde 27,3 oranında tasarruf etmesi öngörülüyor.

Danışmanlık, mühendislik, proje uygulama ve garantör rollerini finansman ile birleştiren, bir çatı altında bu hizmetleri veren uluslararası şirket Siemens Türkiye, farklı sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik bütüncül bir yaklaşımla çözümler sunuyor.

Yapılan şirket açıklamasına göre Türkiye’nin lider deri üreticilerinden Sepiciler Deri’nin Enerji Verimliliği Projesi için anlaşmaya varan Siemens Türkiye, devreye alacağı projeyle Sepiciler Deri’ye elektrikten yüzde 17,2, doğalgazdan yüzde 27,3 tasarruf sağlayacak. Ayrıca ısı geri kazanım sistemleriyle atık ısıların yeniden değerlendirilmesi mümkün olacak. Projenin devamında enerji kaybının önüne geçilmesi için enerji izleme sistemi kurulacak. Siemens Türkiye’nin bu proje için sunduğu Enerji Performans Sözleşmesi ile hedeflenen tasarruf miktarı garanti altına alınacak.

Projenin sektör açısından örnek bir uygulama olacağına dikkat çeken Siemens Türkiye Bölgesel Çözümler ve Servisler Direktörü Tolga Afşin, “25 yıllık enerji servis (ESCO) şirketi kimliğimiz ve dünya ESCO pazarındaki liderliğimizle, Türkiye’de üretim yapan farklı sektörlerden müşterilerimize, ihtiyaç ve beklentilere uygun çözümler üretiyoruz. Sepiciler Deri ile başlattığımız enerji verimliliğini esas alan bu projenin sürdürülebilirlik faaliyetleri açısından da önemi büyük. Firmaların sürdürülebilir hedeflerine ulaşmasında, finanstan enerjiye tüm kaynakların verimliliği ve dijital dönüşüm önemli rol oynuyor. Sepiciler Deri’ye hem enerji tasarrufu alanında hem de projeyi hayata geçirme noktasında Siemens Finansal Kiralama A.Ş. (Leasing) aracılığı ile sağladığımız finansman desteği ile önemli bir başarıya imza atacağımıza inanıyoruz” dedi.

Siemens Türkiye desteğiyle hayata geçirdikleri enerji verimliliği projesinin şirket faaliyetleri açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Sepiciler Deri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sepici “ Kuruluşumuzdan bu yana kaynakları en etkin şekilde kullanarak uluslararası kalite standartlarında ürün ve hizmet sunmayı felsefe edindik. Bu doğrultuda yatırımlar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Saha çalışmaları, analiz süreci ve projenin hayata geçirilmesi ile beraber yaklaşık 1 seneyi bulacak bu proje ile belirlenen revizyon ve değişiklerle enerjiden yüzde 24,8 tasarruf ederken, karbon salınımımızı yıl bazında 894 ton azaltacağız. Bunun yanında devreye alınacak Enerji İzleme Sistemi ile de elektrik, su, doğalgaz ve buhar tüketimlerimizi anlık olarak izleyebileceğiz, tüketimlerimiz tamamen kontrolümüz altında olacak” dedi.