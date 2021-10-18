Siber Suçların Küresel Maliyeti Artarken Siber Güvenlikteki En Büyük Sorun; Nitelikli İnsan

Siber güvenlik alanında donanımlı profesyonellere olan ihtiyaç her geçen gün daha da artırıyor. Bu yıl itibarıyla siber güvenlik alanında küresel ölçekte istihdam açığının 3,5 milyon olacağı tahmin ediliyor. Siber güvenlik açığına karşı mücadele için sadece Avrupa ülkelerinde 2022 yılı itibarıyla 350 bin kişilik siber güvenlik uzmanına ihtiyaç duyulacağı öngörülüyor.

Global ölçekteki araştırma verilerine göre; siber suçların küresel maliyetinin saniyede 190 bin dolar, günde 16,4 milyar dolar, ayda 500 milyar dolar, yılda ise 6 trilyon dolar olduğunu hatırlatan Platin Bilişim’in CEO’su Ayhan Bamyacı;

“Küresel ölçekte siber suçların 2025’te 10,5 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor. Pandemi süreciyle beraber dijital teknolojilerin kullanımı oldukça arttı. Ancak bu teknolojileri kullanan şirketleri ve bireyleri kimler nasıl koruyacak? Bu teknolojileri işletebilecek yeterli iş gücümüz var mı? Bu hususta ciddi bir tehlike olduğuna dikkat çekmek isterim. Türkiye’de yetişmiş iş gücü yeterli olmadığı gibi mevcut iş gücümüz ise yurt dışına göç ediyor” sözleriyle sektör yetkililerini uyardı.

Siber saldırı bilançosu 2025’te Dünya’nın en büyük 3. ekonomisine denk gelecek

Beyin göçü durdurulmalı

“Pandemi koşulları bizi hızlı bir şekilde otomasyon çağına geçirdi. Bu yeni çağda yapay zekanın hayal edemeyeceğimiz türevleriyle karşılaşacağız. Alt yapılarımızı oluştururken artık güvenliği daha çok ön plana almamız gerekiyor. 2022 itibariyle barajlar, taşıma sistemleri, nükleer santraller gibi kritik alt yapılara yönelik siber saldırılara karşı daha çok önlem alınması gerekecek. Dünya artık başka bir boyuta geçti. Özellikle sağlık sektöründe ciddi boyutta bir güvenlik açığı bulunmakta. Ancak Türkiye’nin yetişmiş iş gücü maalesef yeterli değil. Bu konuda acil eylem planı oluşturulmalı” şeklinde konuşan Bamyacı, siber saldırıların bilançosunun 2025 yılında dünyanın en büyük 3. ekonomisine denk geleceğinin altını çizdi.

İnternet ve akıllı teknolojilerle beraber siber saldırılara da daha fazla kapı aralandığını sözlerine ekleyen Bamyacı, Platin Bilişim’in bu alanda nitelikli insan kaynağı kazandırmak adına yaptığı çalışmaları şöyle özetledi:

“Sektörün yetişmiş iş gücü sorununa çözüm bulabilmek ve projeler geliştirmek öncelikli sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Bu kapsamda biz uzun yıllardır Platin Bilişim’i, sektörde bir nevi okul olarak konumlandırdık. Platin Bilişim Akademisi altında oluşturduğumuz yapı ile bu alanda gerek üniversiteler, gerek liseler ile ortak çalışmalar yapıyoruz. Çalışanlarımızın da kendini daha fazla geliştirebilmesi için siber güvenlik alanında yüksek lisans eğitimi almaları yönünde teşvik ediyoruz. Birkaç üniversite ile de bu kapsamda stratejik ortaklık kurma yolunda adımlarımızı attık. Ders seçimlerinden eğitim içeriklerine kadar her noktada üniversitelere destek olmaya hazırız.”

Şu anda 15,8 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olan küresel siber güvenlik pazarının 2025'te 22,2 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Siber güvenlik alanında eğitim ve sertifikasyon programları sağlayan ISC’nin araştırma verilerine göre ise 4,7 milyon siber güvenlik personeline ihtiyaç duyulurken, dünya genelinde 2,8 milyon siber güvenlik yazılımcısı bulunuyor. Oluşan açığı tamamlamak için yüzde 145 oranında bir artış sağlanması gerekiyor.

Siber güvenlik alanında yazılım geliştirme becerisine sahip gençlerin önünün açık olduğunu söyleyen Ayhan Bamyacı “Tehdit istihbaratı, risk yönetimi, olay müdahalesi, erişim yönetimi, kişisel veri gizliliği, güvenlik yönetimi ve stratejisi gibi konularda uzmanlık kazanmak daha da öne çıkacak. Pandemi sürecinde birçok kişi iş bulmakta zorlanırken, siber güvenlik alanındaki insan kaynağına olan talep ise her zamankinden fazla oldu” şeklinde konuştu.

Global ölçekte nitelikli bir siber güvenlik uzmanı yılda yaklaşık 90.000 dolar kazanabiliyor.

Ayhan Bamyacı, siber güvenlik alanında çalışan uzmanların en çok tercih ettiği ülkelere ve yıllık ücretlere dair şu bilgileri verdi:

“Washington ve Singapur, siber güvenlik alanında iş arayanlar için en verimli şehirlerden. Devlet kurumlarının özelikle bu alanda yoğun talebi bulunuyor. Washington'da siber güvenlik alanında yıllık 84.628£ seviyesinde gelir elde edebilirken Singapur’da yılda yaklaşık 55.577£ kazanmak mümkün. Bu nedenle yeni mezun ve iş arayan siber güvenlik uzmanları genellikle bu şehirleri tercih ediyor. Lüksemburg ise sektördeki en yüksek maaşlı destinasyon olarak kabul ediliyor. Siber güvenlik alanında uzmanlar 110.768,11£ seviyesinde gelir elde edebiliyor. Uzaktan çalışmayı tercih edenler için, Brezilya da iyi bir alternatif. Kolombiya, Portekiz, İspanya ve İtalya da uzaktan nitelikli insan kaynağı için mükemmel çalışma koşulları sağlıyor. Dolayısıyla bu ülkelere, şehirlere Türkiye’den oldukça fazla beyin göçü yaşanıyor.”

Uzmanlık Alanına Göre Ücretler

1. Güvenlik yazılımı geliştiricisi

Rol seviyesi: Orta seviyeden lidere

Rol türü: Teknik

Ortalama maaş: PayScale verilerine göre yılda 75.000 $

2.Güvenlik analisti

Rol seviyesi: Kıdemliye giriş

Rol türü: Teknik

Ortalama maaş: Yılda 77.000 $

3.Penetrasyon test cihazı veya etik hacker

Rol seviyesi: Orta seviyeden lidere

Rol türü: Teknik ve raporlama

Ortalama Maaş: Yılda 86.000 $

4. Siber güvenlik mühendisi

Rol seviyesi: Kıdemli

Rol türü: Teknik

Ortalama maaş: yılda 97.000 $

5. Ağ güvenliği mimarı

Rol seviyesi: Kıdemli

Rol türü: Teknik ve yönetim