SEO Nedir? Nasıl yapılır?

SEO Nedir?

SEO, web sitelerinin arama motorlarında daha iyi sıralamalar elde etmesini sağlamak ve organik trafik oranlarını yükseltmek için yapılan optimizasyon çalışmalarını ifade eden dijital pazarlama terimidir. Aynı zamanda, search engine optimization ya da arama motoru optimizasyonu olarak da bilinmektedir.

SEO Neden Önemlidir?

Arama motorları içerisinde milyarlarca web sitesini barındıran dizinlere sahiptir. Bu nedenle arama motorları çok yüksek rekabete sahne olan bir platformlardır. Bu hedefler doğrultusunda kullanıcılara ulaşmak, istenilen satış rakamlarını elde etmek için bu platformda öne çıkmak gerekir. SEO çalışmaları da bu rekabet içerisinde yer almayı ve web sayfalarını en iyi duruma getirerek rakipleri geçmeyi hedefler.

Elde edilen verilere göre arama motorlarının ilk sayfasında yer alan web sitelerinin, toplam arama motoru trafiğinin %90 veya daha fazlasına sahip olduğu düşünülmektedir. Bu da, SEO ile ilk sayfada yer almak ve hedeflere her zaman daha da yakın olmak anlamına gelir!

SEO Nasıl Yapılır?

Arama motoru optimizasyon çalışmaları uzmanlık ve sürdürülebilirlik gerektiren çalışmalardır. SEO temel anlamda birden fazla alt çalışma alanına ve özen gösterilmesi gereken yüzlerce detaya sahiptir. Temel olarak bakıldığında web sitelerini en uygun duruma getirmek adına yapılacak SEO çalışmalarını 3 ana kategori altında işlemek mümkündür;

Teknik SEO

Site İçi SEO

Site Dışı SEO

Belirlemiş olduğumuz bu ana kategoriler birçok alt alana sahiptirler. Ancak SEO çalışmalarının bir bütün olarak analiz edilmesi ve belirli bir hiyerarşiye sahip olması adına bu 3 ana kategoriyi temele almak gerekecektir.