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Selçuk Bayraktar, üniversite öğrencilerine SİHA sistemlerini anlattı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, geleceğin mühendis adaylarına geliştirmekte oldukları Bayraktar TB3 insansız hava aracı ve insansız savaş uçağı ile ilgili bilgiler verdi.

Bilim ve Teknoloji 08.03.2022, 14:46
Selçuk Bayraktar, üniversite öğrencilerine SİHA sistemlerini anlattı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, geleceğin mühendis adaylarına geliştirmekte oldukları Bayraktar TB3 insansız hava aracı ve insansız savaş uçağı ile ilgili bilgiler verdi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, milli ve özgün İHA/SİHA sistemleri hakkında bilgi verdi.

Yaptığı sunumda öğrencilere geliştirmekte oldukları Bayraktar TB3 İnsansız hava aracı ve insansız savaş uçağını da anlatan Selçuk Bayraktar; gençlere bugün için değil, gelecek için çalışmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu.

“Dünyanın en iyisini yapabilirsiniz”

Yarının teknolojisine bugünden hazırlanıldığı zaman son noktayı yakalamanın mümkün olduğunu aktaran Bayraktar, "Düşünün otomotiv sektörünü, dünya devleri var ve ülkeler neredeyse yarışamıyor. Amerika otomotiv alanında neredeyse yarışamıyor. Telekomünikasyon teknolojisini düşünün, bugün 4,5 G’yi konuşuyoruz. Bugün 3 G’yi çalışmanın pek bir anlamı yok. Yarının teknolojisine bugünden hazırlandığınızda son noktayı yakalamanız mümkün. Biz hep böyle yaptık. Bugünün yarışını değil, yarının yarışını bugünden öngörüp, şimdiden çalışıp, en azami gayretle etikten ve ahlaktan ayrılmadan, böyle bir misyonu koyarak çalışırsanız dünyanın en iyisini yapabilirsiniz. Hep buna inanın" dedi.

"Türkiye insansız hava aracı ihraç etme konusunda dünyada ilk 3’te"

Geliştirecekleri uçakların devreye girdiklerinde muhaberede bir devrim yapacaklarını aktaran Bayraktar, "Şu an bunun geliştirme faaliyeti devam ediyor. Biraz büyük ve ağır bir uçak. Neredeyse müdahale edilmeden gemiye inip kalkabilecek şekilde tasarlanacak. Karada da ayı şekilde görev yapabilir. Mius da 6 ton civarında bir uçak. Bir dahaki yıla da ilk prototipini, ilk uçuşunu gerçekleştireceğimiz ülkemizin ilk insansız savaş uçağı. Bu da kısa pist gemilere inip kalkabilecek şekilde tasarlanıyor. Bizim için kolay yanı seçmemek, inancımız gereği, kendi bildiğimiz doğrudan gitmiş olmak en büyük avantajımız haline dönüştü. Biz sahada askerlerle birlikte bunları en hızlı şekilde en seri biçimde hatalarını görerek düzeltmek üzere yola çıktık. Sahada askerlerle birlikte bu teknolojiyi geliştirmiş olmak dünyanın en iyisini yapmamızı sağladı. Baykar şu anda dünyaya en çok ülkeye insansız hava aracı ihraç etmiş firma. Dünyada da Türkiye bu alanda ilk 3’te diyebilirim. 19 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanmış ve bir çoğuna ihraç edildi. bütün gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasıyla yeni platformlarımızı geliştiriyoruz. İnsansız savaş uçağıyla uğraşıyoruz" diye konuştu.

"Bu karada giden arabalar olmayacak anlamına gelmiyor"

Uçan arabalar için dünyada çok fazla girişim olduğunu aktaran Bayraktar, "Bugün ortaya çıkmış bir ürün yok ama hepsinin, bütün bu teknolojik gelişmenin, bizim de insansız hava aracı serüvenin yakınsadığı nokta olarak bizim de ismini ‘Cezeri’ koyduğumuz akıllı uçan arabalara doğru gidiyor. Bu karada giden arabalar olmayacak anlamına gelmiyor. Yine olacaklar ama hayatımızda çok geniş bir spektrumda bu teknolojinin gireceğini görüyoruz ve nasıl ki cep telefonları girdiği günden beri sayısı hiç azalmadı, artarak devam etti, benzer şekilde bu akıllı dronların adım adım hayatımızı kolaylaştıracak şekilde geleceğini görüyoruz. Şu anda insansız hava araçları deyince savunma sanayi akla geliyor. Bütün yüksek teknolojinin temelinde savunma sanayini görüyoruz. Mesela internet ama sadece askeri alanlarda kalacak olsa bugün internet çok daha etkisiz, bugün olduğu gibi bütün dünyayı ilgilendiren bir unsur olarak hayatımıza girmeyecekti. Ne zaman ki sivil sahaya gidiyor o zaman çok daha büyük bir etkiyle hayatımıza tesir ediyor" şeklinde konuştu.

Bayraktar, sunumunun ardından üniversite öğrencilerinin tasarladığı insansız hava araçlarının yer aldığı stantları gezerek onlarla sohbet etti. Hepsiyle fotoğraf çekilen Bayraktar, öğrencilerin araçlarına da imza attı.

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