Selçuk Bayraktar: "Ülkemiz bugün kendi sınıfında dünyanın en iyi SİHA’larını yapıyor"

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Samsun Üniversitesi ziyaretinde açıklamalarda bulunarak, "Ülkemiz bugün kendi sınıfında dünyanın en iyi SİHA’larını yapıyor. Biliyoruz ki Türkiye’nin bunu yapacak yüzbinlerce genci var. Bütün gayretimiz bu tür etkinliklerle hatta en imkanı olmayan gence dahi ulaşarak onun bir uçağa dokunmasını sağlayarak belki ülkemizin ileride uzay programına, dünyaya damga vuracak icatlar yapmasını sağlamaktır" dedi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2022 incelemeleri için sabah saatlerinde Samsun’a gelerek burada bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. TEKNOFEST 2022’nin düzenlenmesi için planlanan Çarşamba Havalimanı’nda beraberindeki heyetle birlikte incelemelerde bulundu. Buradaki incelemelerini tamamlayan Bayraktar ve Samsun protokolü bir toplantı yaptı.

Toplantıdan sonra Samsun Üniversitesine gelen Selçuk Bayraktar ilk olarak Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda ‘araç verimliliği’nde yarışma 2.’si ve kurul özel ödülüne layık görülen SAMÜELAR takımının yaptığı elektrikli aracı inceledi. Akabinde konferans salonunda öğrenci buluşması öncesi açıklamalarda bulunan Bayraktar, TEKNOFEST’in gençlere büyük bir özgüven getirdiğini ifade etti.

"Dünyanın kendi sınıfında en iyi SİHA’larını geliştirmeye gayret gösterdik"

Bugün Türkiye’nin kendi sınıfında dünyanın en iyi SİHA’larını yaptığını belirten Bayraktar, "Biliyoruz ki bunu yapacak yüzbinlerce genci var Türkiye’nin. Bütün gayretimiz bu tür etkinliklerle hatta en imkanı olmayan gence dahi ulaşarak onun bir uçağa dokunmasını sağlayarak belki ülkemizin ilerde uzay programına, dünyaya damga vuracak icatlar yapmasını sağlamak. Bu yıl biliyorsunuz, Aziz Sancar Hocamız geldi. Gençlere ödüllerini verdi. Bu gibi gençlerin bizim içimizde olduğunu biliyoruz. Bütün gayretimiz buradaki yerel paydaşlarımızla birlikte onların önünü açmaktır. Bunun sadece İstanbul’da kalmasını değil tüm ulusa bir dip dalga gibi yayılmasını sağlamaktır" diye konuştu.

TEKNOFEST’in gençlere büyük bir özgüven getirdiği söyleyen Bayraktar, "TEKNOFEST’i 1 yıl İstanbul’da, 1 yıl Anadolu’da düzenliyoruz. İlk Anadolu turu 2020’de Gaziantep’te olmuştu. Pandemi kapsamında olduğundan halka açık değildi, sadece yarışmalar vardı. 2021’de İstanbul’da düzenledik. Onun öncesinde aday şehirleri biz değerlendirdiğimizde Karadeniz Bölgesi ve tabii Karadeniz’in gözbebeği Samsun’da karar kıldık. Bir ulusun kurtuluş destanının yazıldığı şehir olan Samsun’da yapmaya karar verdik. Hemen TEKNOFEST’in bitiminde bir sonraki gün diğer TEKNOFEST’e hazırlanmaya başlıyoruz. Samsun’a değerlendirme yapmaya geldik. Beklediğimizden çok daha iyi bir şekilde hazırlığımız devam ediyor. TEKNOFEST’te bizim 36 farklı alanda yarışmamız var. Sağlıkta yapay zekadan, akıllı ulaşım teknolojilerine. Savunma sanayi yarışmaları sadece ilk yıl 2018’de biraz ağırlıktaydı. TEKNOFEST ilk savunma sanayi alanlarındaki başarılar üzerine biraz kurgulanmıştı. Sonraki yıllarda biz daha çok diğer tüm sivil alanlarla da insansız hava araçlarımızın(İHA) savunma sanayi alanında olduğu gibi büyük başarılarının elde edilmesi için gençlerimizin de özellikle bu alanlara teşvik edilmesi için açıkçası yüzde 90’nından fazlası yarışmaların sivil alanlarda olmak üzere tasarlandı. Biz geçtiğimiz yıllarda şunu gördük: İlk yıllarda dünya çapında ilgi görecek yarışmalar olmuştu. Bu yarışmaların düzeyi biraz daha vasat seviyedeydi. Özellikle benim dikkatimi çeken şu oldu: Bu 2021 yılında çok daha ciddi şekilde olduğunu gördüm. Biz artık dünyada yüksek teknoloji alanına odaklandığımızda bunu insanlık ve milletimizi yararına olacak şekilde hedeflediğimizde bu teknolojiyi geliştirmeyi, bunun yanında ahlaka ve temele oturacak şekilde düsturumuzu ayarladığımızda özellikle bugünün yarışlarına değil de teknoloji trendlerine odaklandığımızda dünyada bu alanın en iyisi olabiliriz diyen yüzlerce genç gördüm. İlk yıllarda bunu pek görmüyorduk. Açıkçası bu özgüvenin gelmiş olması TEKNOFEST’in en büyük başarısı diyebilirim. Kimi yarışmalara katılan genç takımlar kendi girişimlerini kurdular. Hatta bu girişimleri ticarileştirdiler. Aynı dünyada benzer yarışmalara katılarak dereceye giren takımlarımızın olduğunu gördük. Özellikle bu söylediğim özgüvenin yükselmiş olması dünyanın en iyisini yapabilen gençlerin sayısının çok daha artmış olması açıkçası beni ve paydaş ekiplerimizi çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

Samsun’daki değerlendirmeler

Samsun’da teknik değerlendirmelere yaptıklarını altını çizen Bayraktar, "Teknik değerlendirmeler yapmamız gerekiyor. Meteoroloji olsun, festivalin düzenleneceği alan olsun, festival alanına ulaşım olsun. TEKNOFEST dev bir takım oyunudur. 72 paydaşımız var. Samsun’da hem ev sahipliği yapıyor hem paydaşımız olmuş oluyor. Daha önce bunu Gaziantep’te de yaşamıştık. TEKNOFEST etkinliğin düzenlenmesiyle kalıcı izler de bırakmayı hedefliyor. Bunun içinde komisyonlarımız var. Gaziantep’te bilim merkezleri inşa edildi. Deneyap Atölyeleri inşa edildi. 100’lerce gencimiz gencecik yaştan itibaren teknoloji alanında bilim alanında eğitimler alıyorlar. Samsun’da ayrıca bunları görüştük" ifadelerini kullandı.

"Babam neredeyse annemle birlikte uçaklarımızı yaptığımız yerde yaşadı"

Vefat eden babası Özdemir Bayraktar ile ilgili de konuşan Bayraktar şunları söyledi:

"Babam bize çocukluğumuzdan itibaren hep ülkemize hizmet etme, ülkemize faydalı işler yapma odaklı ve bunu yaparken de asla hak bildiğin yoldan, doğrudan ayrılmadan yapmayı vasiyet etmişti. Babam neredeyse son nefesine kadar annemle birlikte bizim uçakları yaptığımız yerde yaşadı. Fabrikada yaşadı. Bize vasiyet ettiği en büyük hediye de o yaşattığı ruhtur. Ülkemizin tam bağımsızlığı için müreffeh ve güçlü yarınları için hayatını adamış olmasıdır. O ruhla biz yüzbinlerce gencimize ilham olamaya çalıştık."

Selçuk Bayraktar açıklamasının ardından Samsun Üniversitesi öğrencilerine konferans verdi. Bayraktar’ın üniversite ziyaretine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve şehrin idarecileri eşlik etti.