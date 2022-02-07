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Selçuk Bayraktar: “TEKNOFEST Türkiye’nin sınırlarını aşmaya başladığında en başta aklımıza can kardeş Azerbaycan’ımız geldi”

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün ev sahipliğinde yapılacak olan TEKNOFEST’in basın toplantısında konuşan Selçuk Bayraktar, “TEKNOFEST Türkiye’nin sınırlarını aşmaya başladığında en başta aklımıza can kardeş Azerbaycan’ımız geldi” dedi.

Bilim ve Teknoloji 07.02.2022, 12:38
Selçuk Bayraktar: “TEKNOFEST Türkiye’nin sınırlarını aşmaya başladığında en başta aklımıza can kardeş Azerbaycan’ımız geldi”

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün ev sahipliğinde yapılacak olan TEKNOFEST’in basın toplantısında konuşan Selçuk Bayraktar, “TEKNOFEST Türkiye’nin sınırlarını aşmaya başladığında en başta aklımıza can kardeş Azerbaycan’ımız geldi” dedi.

Dünyanın En Büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e 5. yılında 26-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün ev sahipliği yapacağı TEKNOFEST’in tanıtım toplantısının ardından basın toplantısı gerçekleştirildi. Basın toplantısına katılan Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev ve Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“TEKNOFEST’in hayatında yeni bir devir olacak”

TEKNOFEST Azerbaycan’da büyük ilgi olduğunu belirten Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev,“ TEKNOFEST’in Türkiye dışında başarılı bir şekilde düzenlenmesini sağlayacağız. Bu TEKNOFEST’in hayatında yeni bir devir olacak” dedi.

“Gelecek yıllarda Karabağ’da, Şuşa’da da bu yarışmayı düzenlemeyi düşünebiliriz”

Karabağ’ın “Yeşil Bölge”ye çevrilmesine ilişkin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimat verdiğini vurgulayan Nebiyev, “Karabağ’da imar çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanımız aynı zamanda en ileri teknolojilerin kullanıldığı bir bölgeye çevrilmesi talimatı verdi. Yeni teknolojiler burada test edilecek. Burada uygulanacak teknolojilerin sürdürülebilirliği, ülkedeki inovasyonların gelişmesine katkı sağlaması ve kullanılabilirliği bizim için önemlidir. Smart Karabağ platformunun kurulmasının esas amacı gençlerimizin, yeni çözümler üreterek, yeni teknolojileri teklif etmeleri ve bu sürece katılmalarıdır. Gelecek yıllarda Karabağ’da, Şuşa’da da bu yarışmayı düzenlemeyi düşünebiliriz” şeklinde konuştu.

TEKNOFEST yarışmalarının farklı yerlerde yapılabileceğini belirten Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, “Sayın Bakanımız da uygun görürse, ileride inşallah yarışmalarımızın bazılarını farklı yerlerde yapabiliriz. Türkiye’de de farklı yerlerde, farklı illerde roket yarışması, bunun yanında elektrikli araç yarışması gibi yarışmaları farklı illerde düzenlemekteyiz. Bu da, TEKNOFEST’in yapıldığı alanda yapılıyor. Ev sahipliği yapan bakanlığımızın da uygun görmesi halinde, ileride olabilir” dedi.

Türkiye’de 2018 yılında ilk defa TEKNOFEST’e başladığında sadece 19 yarışmanın olduğunu ve 20 bin öğrencinin başvurduğunu vurgulayan Bayraktar, “Geçtiğimiz yıl, 39 farklı kategoride yaptık ve 200 bin öğrenci başvurdu. Bu yıl tekrar 2022 TEKNOFEST’inde de 200 bin rakamını aşacağız gibi gözüküyor. TEKNOFEST, dünyada bir teknoloji yarışma platformu olarak açık ara en büyüğü ve rekor düzeyde bir sayı. Yani 50 bin bile çok çok büyük bir rakam, 200 bin çok daha büyük bir rakam ve açık ara aslında ülkemizin bu tam bağımsız yarınları için, milli teknolojisini geliştirmesi için aynen Bayraktar SİHA’larımızda olduğu gibi, çok farklı teknolojinin sivil alanlarında büyük girişimlerin çıkacağının göstergesi. Biz elbette TEKNOFEST Türkiye’nin sınırlarını aşmaya başladığında en başta aklımıza can kardeş Azerbaycan’ımız geldi ve Allaha şükür bugün burada paydaşlarımızla birlikte, ev sahiplerimizle birlikte TEKNOFEST’in ilk yılını yapıyoruz. İki yılın böyle olması normal, bu yıldan büyük bir ilgi var. Türkiye’nin ilk yılına nispetle, benim arkadaşlarımın bana söylediği birkaç katı daha fazla ilgi var. Ama Türkiye’de olduğu gibi, çığ gibi büyüyeceğini öngörüyoruz. Azerbaycan’da bu anlamda TEKNOFEST Azerbaycan’ın tanıtımı tüm Türk alemine hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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