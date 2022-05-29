Selçuk Bayraktar: “Biz gerçekten gelecek adına çok ümitlendik”

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’teki yarışmalarda yer alan gençlerin çok daha büyük eserlere imza atacağını belirterek, “Biz gerçekten gelecek adına çok ümitlendik” dedi.

Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in son gününde yarışmalarda ikinci ve üçüncü olan takımlara ödülleri verildi. Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev ve Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov başta olmak üzere çok sayıda bakan ve bakan yardımcısı da ödül törenine katıldı. Bayraktar, Azerbaycanlı bakanlar ve ödül alan gençler, ödül takdiminin ardından birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Gerçekten gelecek adına çok ümitlendik”

Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, harika bir festival geçirdiklerini belirterek, “Bir taraftan çok mutluyuz, bir taraftan sonuna geldiğimiz için biraz buruğuz ama Allah’a şükür harika bir festival geçirdik. Tek millet, iki devlet, tek festival olduğumuzu burada yeniden gösterdik. Buradaki teknoloji yarışmalarında yarışan genç kardeşlerimiz hünerlerini sergilediler. İnşallah onlar çok büyük eserlere imza atacaklar. Geldiler Türk’ün eserini gördüler, çok daha iyilerini yapmak için tüm toplumun önünde yarıştılar ve ödüllerini sayın cumhurbaşkanlarımızdan aldılar. Biz gerçekten gelecek adına çok ümitlendik” açıklamasında bulundu.

“Türkiye’dekinden bile daha fazla ilgi var”

Birçok projeyi beğendiğini belirten Bayraktar, “Ben asıl şundan mutlu oldum, gerçekten hem Azerbaycan halkı, hem de çocuklar hakikaten çok meraklılar. Merak ediyorlar, gayret gösteriyorlar. Bu çok önemli. Hatta Türkiye’dekinden bile daha fazla ilgi var. Bugün projenin hangi durumda olduğu çok önemli değil ama gayret, azim, merak ve inanç bu işleri sürükleyen ana unsurlar. Onu görmek beni mutlu etti” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST, bugün düzenlenecek resmi kapanış töreni ve konserin ardından sona erecek.