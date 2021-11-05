banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Eminevim Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Murat Hoşgör Oldu
Eminevim Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Murat Hoşgör Oldu
Çeyrek 908 TL'ye çıktı
Çeyrek 908 TL'ye çıktı
CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91
CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91
Yazık oldu Galatasaray!
Yazık oldu Galatasaray!

Selçuk Bayraktar, başarılarının sırrını açıkladı

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, “Evlenene kadar evim olmadı, hep iş yerinde kaldım. İlk İHA projemizi sunduğumuz bürokrat ‘siz en iyisi bu işlerle uğraşmayın, tercümanlığımızı yapın’ demişti. Bu başarının altında güvenlik güçlerimizle adeta omuz omuza verdiğimiz mücadele yatıyor” dedi.

Bilim ve Teknoloji 05.11.2021, 10:00
Selçuk Bayraktar, başarılarının sırrını açıkladı

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, “Evlenene kadar evim olmadı, hep iş yerinde kaldım. İlk İHA projemizi sunduğumuz bürokrat ‘siz en iyisi bu işlerle uğraşmayın, tercümanlığımızı yapın’ demişti. Bu başarının altında güvenlik güçlerimizle adeta omuz omuza verdiğimiz mücadele yatıyor” dedi.

“TEKNOFEST 2022 Karadeniz” hazırlıkları kapsamında Samsun’da bulunan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsünde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin 2021-2022 eğitim-öğretim yılı açılış dersi için öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin coşkulu karşılamasıyla derse başlayan Selçuk Bayraktar, geçmişten bugüne havacılık tarihinden ve kendi hayatından örnekler sundu. BAYKAR’ın kuruluş hikâyesini aktaran Bayraktar, gençleri teşvik edecek fikir ve tavsiyelerinin yanında Milli Teknoloji Hamlesi’nin önemini hatırlatarak şunları söyledi:

“Bizler için aslolan menzil değil mücadelenin kendisidir. Bu serüvenin ilk adımı olan Bayraktar Mini İHA’dan bugüne geliştirdiğimiz tüm teknolojilerimiz, büyük mücadelelerle hayata geçti. 2004 yılında bir yandan araştırma görevlisi olarak Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde yüksek lisansıma devam ediyordum, diğer yandan Mini İHA projemizi Savunma Sanayii Müsteşarlığına sunmak için çalışıyorduk. Hedefimiz, Mini İHA sınıfında da olsa ilk milli tasarım insansız hava aracını ülkemize kazandırmaktı. O dönemde Türkiye savunma sanayiinde neredeyse tamamen yurt dışına bağımlıydı. Hele ki hava araçları söz konusu olduğunda ithal menşeli ürünlerden başkasını konuşmak bile mümkün değildi. Hiç unutmam, savunma sanayiindeki bir bürokrata projemizi sunduğumuzda ’Evladım, akıllı çocuklarsınız. İyi okumuşsunuz, çalışmalarınız da iyi. Ama bakın yabancılar almış başını gitmiş. Onlara yetişmemiz asla mümkün değil. Siz en iyisi bu işlerle uğraşmayın. Siz aramızda köprü olun, tercümanlığımızı yapın yeter, daha da fazla zorlamayın’ demişti. Bizim de mücadelemiz burada başladı.”

“Biz henüz doğmadan kartlı bilgisayarlarda yazılım yapan annem”

Bayraktar, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“O zaman anladık ki, bu toprakların bize yüklediği sorumluluk çok büyük. Milli İHA geliştirme serüveninde Bayraktar ailesi olarak hep birlikte çalıştık. Babam rahmetli Özdemir Bayraktar son nefesine kadar azim ve gayretle çalıştı. Evlenene kadar evim olmadı, hep iş yerinde kaldım. Biz henüz doğmadan kartlı bilgisayarlarda yazılım yapan annem Canan Bayraktar, ‘Oğullarım, bu geliştirdiğimiz teknolojiyi her türlü engellemelere, entrika ve yıldırma politikalarına rağmen Türk ordusunun şerefli evlatlarının hizmetine sunmamanız halinde sizleri başarısız addedeceğimin bilinmesini, süt hakkım olarak niyaz ediyorum’ demişti. Bu nasihat en zor zamanlarda bile bizlere güç verdi. Bizim hedefimiz, yazılımları yurt dışında tasarlanan montaj uçaklar yapmak değil, en kritik uçuş-kontrol sistemlerini kendimizin geliştirdiği İHA’ları semalarımızda uçurmaktı. Bizim hedefimiz, bürokrasinin koridorlarında değil, havada uçabilen uçaklar yapmaktı. Allah’a şükürler olsun, hedefimizden hiç şaşmadık. Uçaklarımız hep sahada, cephe hattında görev yaptı. Biz de teknik ekibimizle beraber bu sistemlerin en iyi şekilde geliştirilmesi için ilk günden itibaren güvenlik güçlerimizle sahadayız. Eğer bugün kendi sınıfında dünyanın en iyisi kabul edilen insansız hava araçlarına sahipsek bu başarının altında güvenlik güçlerimizle eşgüdüm halinde, adeta omuz omuza verdiğimiz mücadele yatıyor.”

Açılış dersi, soru-cevap kısmının ardından hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.

Selçuk Bayraktar’a programda Sanayii ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ondokuz Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve protokol üyeleri eşlik etti.

Samsun Üniversitesi öğrencileri ve önceki TEKNOFEST’lere katılıp çeşitli ödüller alan takım üyeleriyle yakından ilgilenen Bayraktar, gayretlerinden dolayı kendilerini tebrik etti.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6