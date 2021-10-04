Selçuk Bayraktar, Aziz Sancar'la yasadığı o anı anlattı: 'Sana sarılmak istiyorum' dedi

24 TV'de yayımlanan Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, Türkiye'nin gururu olan İHA'ların üreticisi Baykar CTO'su Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar, Star yazarı Esra Elönü moderatörlüğünde, Arafta Soruları cevapladı.

Geçtiğimiz günlerde Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ında katıldığı TEKNOFEST gününe dair notları paylaşan Bayraktar, "Aziz hocamızın TEKNOFEST'e gelmesi, gençlere örnek olması, böylesine yaşayan bir gururumuzun biz hayattayken aynı organizasyonda aynı çatı altında buluşabilmesi bizler için bir lütuf olarak gördük. Öncelikle davet ettik ben seve seve gelirim dedi. Ben daha önce tanışmıyordum. TÜBİTAK Başkanımız çağırdı. Orada bulunan bilim insanlarımıza bir konferans verdi. Fatih'in de dediği gibi İstanbul ya sen beni alırsın ya ben seni anlayışıyla Türk-İslam alemiyle bağlarınızı kuvvetli tutun gibi nasihatleri oldu." şeklinde konuştu.

Aziz Sancar'ın katıldığı konferansta gençlere çok güzel nasihatler verdiğini dile getiren Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Sonra biz beraber alanı gezdik. Dünyada ilk kez hem insanlı hem insansız hava araçları gösteri yaptı. Orada gezerken büyük ilgi vardı hocamıza da sonra yarışma çadırlarına gittik. Hocamız adeta bir futbol şampiyonasında insanlar sevinirler ya TEKNOFEST'in böyle bir ortamı var. Gezdik sahneye çıktık, orada bir basın mülakatı oldu. Sonra herkes çok heyecanlı coşkulu hocamızdan dolayı. Biraz pandemiden dolayı hocamızın da yaşı var dikkat ediyoruz. Bir anda döndü dedi ki 'Sana sarılmak istiyorum.' Ben de şaşırdım. Ben de hemen sarıldım hemen elini öptüm hocamız çünkü. Hatta sonra hocamızı uğurladık dedik ki hatta önemli bir iş yapıyorsunuz ki ne kadar önemli olduğunu göstermek için de sana sarılmak istedim dedi. Allah razı olsun seni öz kardeşim gibi sevdim dedi.