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Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-3 testinden video paylaştı
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, gece boyunca devam eden AKINCI’nın üçüncü prototipinin testinden görüntü paylaştı.
Bilim ve Teknoloji 13.01.2021, 11:21
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Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, gece boyunca devam eden AKINCI’nın üçüncü prototipinin testinden görüntü paylaştı.Baykar Savunma Teknik Müdür Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden gece boyunca devam eden AKINCI’nın 3’üncü prototipinin testinden videolarını paylaştı. Görüntülerde, AKINCI’nın test yapılma görüntüleri görülüyor.
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