Şehidin adı, robotik kodlama sınıfında yaşayacak

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün Karabağlar 29 Ekim Ortaokulu’nda açtığı robotik kodlama sınıfına şehit polis memuru Ali Galip Ekmekçi’nin adı verildi. Şehidin ailesinin de katıldığı açılış töreninde konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, “Bu çocuklara bu vatanın, bu milletin, bu bayrağın, bu mukaddesatın kıymetini öğretmezsek, isterseniz atom mühendisi yapın, isterseniz astronot yapın; çeker giderler ve başka millete asker olurlar. Onun için robotik kodlamayı öğretirken atölyeye bir şehidimizin adının verilmiş olması çok önemli” dedi.

1979 yılında Muş’ta bir asayiş olayında şehit olan polis memuru Ali Galip Ekmekçi’nin adı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Karabağlar 29 Ekim Ortaokulu’nda açılan robotik kodlama sınıfına verildi. Okulda düzenlenen açılış törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin yanı sıra şehidin eşi Ferhunde Ekmekçi ve kızı Meral Duman da katıldı. Şehit eşi, tören sırasında duygusal anlar yaşadı. Törende konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, “Bu milletin çocuklarına mühendisliği, bilimi, ilimi, teknolojiyi öğretirsiniz ancak milleti millet yapan değerleri öğretmezseniz, bu milletin genetik kodlarını öğretmezseniz, bilgisayar kodlamalarını öğretseniz de gider başka bir millete asker yazılır. ‘Türkiye bir mühendis kaybetti, Amerika bir hizmetçi, işçi kazandı’ diye sosyal medyaya mesaj çeker. Bizi biz yapan temel değerlerin başında millet için gerektiğinde şehit olmayı göze alabilmesidir. Bu çocuklara bu vatanın, bu milletin, bu bayrağın, bu mukaddesatın kıymetini öğretmezsek, isterseniz atom mühendisi yapın, isterseniz astronot yapın; çeker giderler ve başka millete asker olurlar. Onun için robotik kodlamayı öğretirken atölyeye bir şehidimizin adının verilmiş olması çok önemli. Çocuklarımızı maddi ve manevi anlamda iyi yetiştirmemiz lazım. Bu millete, bu ülkeye bağlı, çağın bütün bilgileriyle de donatıp kuşatmamız lazım. Allah’ın izniyle de bunu yapacağız. Yaptığımızda da bizim ülkemizin önünde kimse duramayacak. Bu yüzyıl, Türklerin yüzyılı olacak inşallah. Biz geçmişimize sahip çıkacağız ama yazılımı da robotik kodlamayı da çocuklarımıza öğreteceğiz” diye konuştu.

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de, “Buradaki temel amacımız, çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak. Bir diğer amacımız da çocuklarımızla polisi kaynaştırıp gelecekte üniformaya, devletlerine, milletlerine, bayraklarına bağlı nesiller yetiştirilmesinde örnek oluşturmak” sözlerine yer verdi. 29 Ekim Ortaokulu Müdürü İmam Barış Çam “Genç beyinlere teknolojiyi üretim için kullanabilme becerisi kazandıracağız. Şehit Ali Galip Ekmekçi adını, faydalı mühendis adayları yetiştirerek yaşatacağız” derken, Tüm Emniyet Teşkilatı Vazifesi Malulü ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ufuk Çoban da sınıfın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol tarafından robotik sınıfı gezildi, öğrenciler yaptıkları projeler hakkında Vali Köşger’e bilgi verdi. Program, emniyet ekiplerinin öğrencilere özel sergilediği eğitimli köpek gösterileri ile sona erdi.