SEDEC Konferans ve Fuarı, SASAD’ın stratejik ortaklığında başlıyor

Savunma ve Güvenlik Konferans ve Fuarı (SEDEC), Türkiye’nin güçlü 206 savunma sanayi firmasını çatısı altında toplayan Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) stratejik ortaklığında 28 Haziran’da başlıyor.

Savunma ve Havacılık Sanayii’nin yurt içi ve uluslararası platformlarda sesi ve savunucusu olarak, kurulduğu 1990 yılından beri Türkiye’nin savunma ve güvenlik alanında dışa bağımlılığını en aza indirecek ve uluslararası alanda rekabet edebilen bir sanayi oluşumuna katkıda bulunmak, ihtiyaç ve tedarik makamları ile eşgüdüm sağlamak, sektör paydaşları arasında iş birliğini pekiştirecek ve sinerji oluşturacak platformları hayata geçirmek amacıyla faaliyetlerine devam eden Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD), SEDEC’le yaptığı anlaşma ile birlikte “Stratejik Ortak” oldu.

Bu yıl 3. Kez düzenlenen SEDEC, SASAD stratejik ortaklığında gerçekleştiriliyor. 28 Haziran’da Ankara Congresium’da gerçekleşecek SEDEC’in açılışında SASAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay konuşma yapacak. Etkinliğin konferans kısmında ise 28 Haziran saat 14:00’te EDAM güvenlik ve Savunma Araştırmaları Direktörü Dr. Can Kasapoğlu, yurt dışından gelerek "Savunma ve Güvenlik Alanında Mevcut Durum ve Öğrenilen Dersler” başlıklı bir sunum yapacak.

SEDEC katılımcısı elliyi aşkın ülkenin heyetlerinin ve SASAD üyesi şirketlerin yöneticilerinin savunma sanayii yöneticileriyle bir araya geleceği SASAD savunma sanayii resepsiyonu ise 29 Haziran’da SASAD yönetim kurulunun katılımıyla düzenlenecek.