Savunma Teknolojileri Kongresi SAVTEK 2022 dolu dolu

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneğinin (SASAD) destekleri ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından geleneksel olarak düzenlenen SAVTEK 2022, 13-15 Eylül tarihlerinde ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ-BİLTİR Merkezi tarafından, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği’nin (SASAD) destekleri ile geleneksel olarak düzenlenen Savunma Teknolojileri Kongrelerinin 10’uncusu “SAVTEK 2022” dolu dolu geçecek. Kongre, 13-15 Eylül 2022 tarihlerinde, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu’nda yapılacak. Savunma sanayiindeki son gelişmelere ve dönüşümlere ışık tutarak yol gösteren SAVTEK 2022, Türk Silahlı Kuvvetleri ile üniversite ve savunma sanayii temsilcilerini bir araya getiriyor. SAVTEK 2022, savunma teknolojileri alanında belirlenen ana temalar üzerine AR-GE çalışmalarını içeren bildirilerin yanı sıra ulusal strateji ve politikaların belirlenmesine yönelik açılış oturumu ve ardından gelen panellerle Türkiye için önerilerin ortaya konmasını hedefliyor.