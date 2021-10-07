SAVUNMA SANAYİSİ YENİ ÜRÜNLERİNİ İLK KEZ MRBS’DE TANITTI

İçişleri Bakanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nın destekleriyle Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği - MÜSİAD Ankara Şubesi tarafından hayata geçirilen 3. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi - MRBS, 5-6 Ekim 2021 tarihlerinde Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi’nde bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, büyükelçilikler, savunma sanayinin önde gelen temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti.

3. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’ne 110 savunma sanayi firması ve yaklaşık bin 500 ziyaretçi katıldı. Önemli ticari görüşmelerin ve anlaşmaların gerçekleştiği MRBS’de, savunma sanayinin önemli oyuncuları da Türkiye ile dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ürünlerini tanıttı.

MRBS’de ilk kez görücüye çıktılar

MRBS’nin fuar alanında birçok yeni proje de ilk kez görücüye çıktı. Meteksan, keşif gözetleme yapan, uç karakol görevi gören, otonom insansız kara aracını MRBS’de ilk kez sergiledi. Turaç firmasının anti-drone fişekleri, Robit Teknoloji'nin ise kendine özgü operasyon ve veri merkezi ile gözetleme sistemine sahip sınırın mobil bekçisi Droad’ı ilk kez tanıtılan projeler arasında yer aldı.

Zirve’de sektörün gündemindeki konular tartışıldı

İki gün süren MRBS’de 3 özel sunu konusu ve 7 oturum da gerçekleşti. MRBS’de, Mekansal İstihbarat Ediniminde Radar Kullanımı: Fırsatlar ve Gelişme Alanları, 3. Dünya Savaşında Sınır Güvenliğinin Önemi, İnsansız Hava Araçları ve Sınır Güvenliği konulu özel sunular gerçekleşti. MRBS’nin yoğun ilgi gören oturum konuları ise şunlar oldu: Anti-Drone Radar Sistemleri, Terör ve Hudut Güvenliği, Dijital Denizcilik ve Haberleşme, T.C. İçişleri Bakanlığı Özel Oturumu: Teknolojik Entegre Sınır Yönetimi ve Gözetleme Sistemleri, TÜBİTAK BİLGEM Özel Oturumu: Sınır Güvenliği Özel Teknolojileri, Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Oturumu: Sahil Net Projesi, ROKETSAN Özel Oturumu: Sınır Güvenliğinde Asimetrik Tehditlere Karşı Yenilikçi Teknolojiler.

MRBS önemli bir ticari iş birliği platformuna dönüştü

MRBS’nin kapanışında bir konuşma yapan MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz şunları söyledi: “MRBS’yi dört katı büyüklüğe ulaştırmaktan ve sanayicilerimiz için önemli bir iş birliği platformu haline dönüştürmekten dolayı çok mutluyuz. Her geçen gün kendisini daha da geliştiren yerli ve milli savunma sanayimiz, Türk sanayisinin ve özellikle KOBİ’lerin gelişiminde çok önemli bir rol oynuyor. MÜSİAD olarak biz de her zaman sanayicilerimizin yanında olmaya ve geliştirdiğimiz ticari platformlarla onları desteklemeye devam edeceğiz. Bu noktada İçişleri Bakanlığı’na, Milli Savunma Bakanlığı’na, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’na bizden desteklerini esirgemedikleri için çok teşekkür ediyoruz.”

Bakan Soylu ve Varank MRBS’ye katıldı

MRBS’nin açılışını, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Yetkin, MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz ve MÜSİAD Ankara Savunma Sanayii Sektör Kurulu Başkanı Sayın Fatih Altunbaş yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu MRBS’nin ilk gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise MRBS’nin ikinci gününde fuar alanını ziyaret ederek, geliştirilen yeni ürünlerle ilgili bilgi aldı ve önemli açıklamalarda bulundu.