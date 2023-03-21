Savunma Sanayii’nin öncü şirketleri Ankara’da buluştu

Savunma Sanayii’nde kilit rol oynayan öncü şirketler Ankara’da düzenlenen ‘4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde bir araya geldi.

Ülke ve hudut güvenliğini sağlayan teknolojik ekipman ve cihazların tanıtıldığı ’4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’ Ankara Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı. Programda ayrıca sektörün öncü firmaları ve sektör temsilcileri de yer aldı.

’4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuşmasına depremde yaşamını yitiren vatandaşlara rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı. Demir, “Deprem sırasında bir daha gördük ki çok kullanımlı teknolojiler önem taşıyor. Savunma Sanayii alanında geliştirdiğimiz birçok teknoloji ufak tefek değişikliklerle felaket bölgelerinde çok etkin sonuçlar alabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Radar sistemleri harp alanlarının ve sınır güvenliğinin temel ve vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir”

Demir, Türkiye’nin sınır güvenliği açısında önemli bir ülke olduğuna dikkati çekerek, “3 bin kilometreyi aşan sınırlarımız ve sahil sınırlarımızla beraber Türkiye’nin bu konuda sahaya verdiği çok çeşitli ürünler ve sistemler var. Bu konuda kullanıcı makamlarla istişare ve iş birliği halinde ve gelen geri bildirimlerle de bu sistemlerin ve uygulamaların daha da geliştirilerek alana verilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Radar sistemleri harp alanlarının ve sınır güvenliğinin temel ve vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Bu nedenle askeri ve sivil radar sistemlerine yönelik orta ve uzun dönemdeki ihtiyaçlarımızın yurt içinden karşılanması ve bu alanda yerli sanayinin kabiliyetlerinin geliştirmesi, üniversite ve araştırma merkezlerimizin de bilgi birikimini kullanarak savunma sanayii bünyesinde kullanılması büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.

“Yıl içinde Erken İhbar Radar Sistemi ailesi kapsamında ilave radar alım sözleşmeleri imzaladık ve imzalamaya devam ediyoruz”

Demir, konuşmasına şöyle devam etti:

“Erken İhbar Radar Sistemi ailesinin yeni ürünü olan Alçak İrtifa Radar Sistemi Projesinin ilk ürününü yakın zamanda envantere kazandıracağız. Güvenlik güçlerimizin kabiliyetlerini ciddi ölçüde arttıracak milli radar sistemlerimizin sayılarının önümüzdeki dönemde artırılmasını planlıyoruz. Bu amaçla yeni bir gelişme olarak, bu yıl içinde Erken İhbar Radar Sistemi ailesi kapsamında ilave radar alım sözleşmeleri imzaladık ve imzalamaya devam ediyoruz.”

KAYI Projesi’nin ikinci fazı geliştiriliyor

Demir, ayrıca sınırlarda tespit, teşhis ve müdahale sistemlerini yaygınlaştırmak amacıyla KAYI Projesi’nin genişletilerek projenin 2. fazı ile birlikte başta Suriye ve İran hudut hatları olmak üzere sınır güvenliğine yönelik çözümler geliştirildiğini bildirdi.

“İstikbalin Yüzyılına havacılık ve savunma sanayii olarak en büyük katkıyı ve desteği vereceğiz”

Demir, yakın zamanda savunma sanayii alanında meydana gelen gelişmelere ilişkin, “Yakın zamanda KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağımız ilk uçuşunu yapmıştı. 18 Mart’ta söz verdiğimiz gibi Milli Muharip Uçağımız’ı hangardan çıkardık ve koşusuna başlattık. Aynı şekilde HÜRJET’imiz de taksi yaptı ve artık uçuşa hazırlanıyor. İlk kez kamuoyuna gösterdiğimiz ANKA-3 Muharip İnsansız Uçak Sistemimizi ve bu yıl içinde ilk uçuşunu yapacak BAYRAKTAR TB-3 SİHA’mızı da eklediğimizde inşallah İstikbalin Yüzyılına havacılık ve savunma sanayii olarak en büyük katkıyı ve desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

‘4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’ çekilen hatıra fotoğrafının ardından panel ve söyleşiler ile devam etti.