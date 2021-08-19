Savunma sanayiinde milli standartla kalifiye dönemi başlıyor

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan Savunma Sanayii Kalifiye Ürün Listesi Programı IDEF’te tanıtıldı. Program, milli savunma ürünlerimizin milli standartlarımıza göre yurt içi imkanlarla kalifiye edilmesini sağlayarak yerlileştirme süreçlerini daha da hızlandıracak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan Savunma Sanayii Kalifiye Ürün Listesi Programının tanıtımı 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’te gerçekleştirildi. Tanıtım Törenine SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, projeyi yürütecek TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş. yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Törende yaptığı konuşmada program hakkında bilgi veren SSB Başkanı Demir, savunma ürünlerinin geliştirildikten ve üretildikten sonra bir de test ve değerlendirme süreci olduğunu, burada ortaya çıkan platform veya sistemlerin test ve doğrulamasından önce, bu sistemlerde kullanılan alt sistem ve bileşenlerin de test ve değerlendirme sürecinden geçirilmesi ve kalifiye edilmesi gerektiğini hatırlattı.

“İhtiyaç duyulan doğrulama süreçlerini, sistemin tedarik süreci içinde gerçekleştirmek maliyet ve zaman yönünden etkin olmayacağı için, ana yüklenici firmalarımız ürünlerinde genellikle önceden kalifiye olmuş alt sistem veya bileşenlerin kullanımını tercih ediyor” diyen Demir, halihazırda, alt sistem ya da bileşen seviyesinde ürün geliştiren firmaların, bazı durumlarda teknik işlerden dolayı yurt dışı muadil ürünlerin sahip olduğu uygunluk belgelerini alabilmek için, ürünlerinin test ve doğrulama işlemlerinin tamamını ya da bir kısmını yurt dışı akredite kuruluşlara yaptırmak durumunda kaldığını, bunun da süreçleri uzatan ve maliyetleri yükselten bir etki oluşturduğunu ifade etti.

Zorlukları bertaraf etmek için SSB tarafından Savunma Sanayii Kalifiye Ürün Listesi Programını başlattıklarını açıklayan Demir, “Bu programla sektörün uygunluk vereceği ortak ve milli test prosedürlerinin oluşturulmasını, ürünlerin bu prosedürlere göre yurt içi onaylı kurum ve kuruluşlar tarafından test edilerek SSB adına kalifiye ürünler olarak tescil edilmesi ve ihtiyaç halinde firmalara verilecek EYDEP vb. desteklerin bu amaç için de kullandırılmasını ve tedarik sözleşmelerinde bu kapsamda kalifiye edilmiş ürünlerin üreticisi olan firmalardan temininin öncelikli veya zorunlu tutulmasını amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Demir ayrıca, program kapsamında Savunma Sanayiinde Kalifiye Ürün Belgesi Süreçlerinin Belirlenmesi ve Kalifiye Ürünlerin Belgelendirilmesi Projesini başlattıklarını, burada TRTEST firmasının Savunma Sanayii Başkanlığı Yetenek Envanteri’nde (YETEN) kayıtlı ürünler için milli prosedürleri oluşturacağını söyledi. Projenin 1. fazında, YETEN kapsamında oluşturulan Ürün Kütüphanesinde yerli firmaların ürettikleri ürünlerin (sistem, alt sistem, bileşen vb.) uygun şekilde üretildiğinin belgelendirilmesi, ürün teknik şartnamelerinin/test prosedürlerinin hazırlanması ve onaylanması gerçekleştirileceğini ifade eden Başkanı Demir, “Savunma ürünlerimizin milli standartlarımıza göre yurtiçi imkanlarımızla kalifiye edilmesini sağlayarak yerlileştirme süreçlerimizi daha da hızlandıracak bu programa sektörümüzdeki tüm firmalarımızın katkı vermesini bekliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.