Savunma Sanayii Başkanı Demir’den sektöre aviyonik şirketi tavsiyesi

AVITECH’21 Aviyonik Çalıştayı, sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları bir araya getirdi. Çalıştayda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Buradan tavsiye olarak bir aviyonik şirketinin kurulmasının faydalı olabileceğini vurgulamak istiyorum. Bünyelerdeki çeşitli kabiliyetlerin yok olması, azaltılması değil, tam aksine bir sinerji oluşturularak yol haritası oluşturmanın önemli olduğunu belirtmek istiyorum” dedi.

AVITECH’21 Aviyonik Çalıştayı Ankara’da gerçekleştirildi. Aselsan tarafından düzenlenen çalıştaya Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir’in yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Aselsan ve sektörde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı. Çalıştayda konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Aviyonik alanda yapılan gelişmeler gayet memnuniyet verici. Çoğu zaman söylediğimiz gibi geçmişe baktığımızda önemli gelişmeler sağladığımızı söylemek mümkün ama biz geleceğe ve olmamız geren yere baktığımızda da daha çok yapacak işimiz olduğunu görüyoruz. Birlikte tek kuruşun, tek saniyenin israf edilmeden başarılı bir şekilde teknoloji yolculuğunu sürdürmemiz gerekiyor. Bu konuda fikir birliğinde olmamız gerektiğini vurgulamak istiyorum” dedi.

Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle aviyonik alanında gelecekte şirketlerimizin kendi birimleri arasında ve şirketlerimiz arasında koordinasyonu sağlamakla ilgili zaman zaman gördüğümüz aksamaları da düşündüğümüzde buradan tavsiye olarak bir aviyonik şirketinin kurulması, bunun da ana oyuncularının bu sektördeki iki ya da üç oyuncunun olması gerektiğini ve bunun faydalı olabileceğini tavsiye olarak vurgulamak istiyorum. Bünyelerdeki çeşitli kabiliyetlerin yok olması, azaltılması değil, tam aksine bir sinerji oluşturularak yol haritası oluşturmanın önemli olduğunu belirtmek istiyorum.”

Demir, “Bu çalıştay sırasında çeşitli teknik konular ve stratejiler konuşulacak ve bunun çok da faydalı olacağına inanıyorum. Bu yönde bir fikir birliği, bir beyin fırtınası oluşturmak için bir ortam sağlayacağını görüyorum. Bu ortamdan çok olumlu meyveler çıkacağını umuyor ve görüyorum. İnşallah bu çalıştayın sonunda tekrar sektördeki arkadaşlar ve bizler bir araya geldiğimizde, buradan çıkacak güzel fikirler ve adımlarla aviyonik alanındaki yürümemizi çok daha hızlı çok daha başarılı ve dünyada bazı ilkleri yapacak, teknoloji atılımlarını gerçekleştireceğimize inanıyorum” dedi.