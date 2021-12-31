Savunma Sanayii Başkanı Demir, yılın son gününde çok önemli bir teslimatı açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yılın son gününde milli yazılım ve donanım altyapısına sahip VURAL Radar Elektronik Harp Sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatının başladığını duyurdu. SSB Başkanı Demir, "Daha önce ED (elektronik destek) unsurlarını teslim ettiğimiz VURAL’ın ilk kez ET sistemlerini (elektronik taarruz) hizmete sunduk. Hayırlı olsun” dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, teslimat hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, “2021 yılında savunma sanayiinde birçok ilki gerçekleştirdik. Yılın son gününde de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK) için elektronik harpte çok önemli bir güç oluşturacak sistemleri teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Milli yazılım ve donanım altyapısına sahip VURAL Radar Elektronik Harp Sistemleri Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katmaya devam edecek. VURAL, hedef radar sistemlerinin kapsama alanlarını azaltmaya ve baskılamaya yönelik yüksek çıkış gücü, gelişmiş elektronik taarruz (ET) teknikleri, birden çok radara eş zamanlı olarak taarruz edebilme gibi özellikleri ile TSK’nın elektronik harp gücüne önemli bir kuvvet çarpanı olarak katkı sağlayacaktır. Daha önce ED (elektronik destek) unsurlarını teslim ettiğimiz VURAL’ın ilk kez ET sistemlerini (elektronik taarruz) hizmete sunduk. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

VURAL Radar Elektronik Harp Sistemi TSK’ya teslim edildi

Savunma Sanayi Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde geliştirilen milli yazılım ve donanım altyapısına sahip VURAL Radar Elektronik Harp Sistemleri, taktik araç platformu üzerine ergonomik bir şekilde yerleştirildi. Hedef radar sistemlerinin kapsama alanlarını azaltmaya ve baskılamaya yönelik yüksek çıkış gücü, gelişmiş ET teknikleri, birden çok radara eş zamanlı olarak taarruz edebilme gibi özellikleri ile TSK’nın Elektronik Harp gücüne önemli bir kuvvet çarpanı olarak katkı sağlayacak. VURAL ED sistemlerinin teslimatları 2020-2021 döneminde tamamlanmıştı. VURAL ET sistemlerinin ilk paketinin kabul test faaliyetleri de tamamlanarak TSK envanterine kazandırıldı. Bu sayede VURAL Radar Elektronik Harp Sistemi tüm yetenekleri ile göreve başlamış oldu.

VURAL Radar Elektronik Harp Sistemi, muhasım radar ve radar güdümlü hedef sistemlerin tespiti ve bu sistemlere ait teknik parametrelerin çıkarılması faaliyetlerini gerçekleştiren Elektronik Destek (ED) alt sistemi ve söz konusu hedef sistemlerin sahadaki etkinliğini azaltmak/yok etmek için elektronik taarruz faaliyetlerini gerçekleştiren Elektronik Taarruz (ET) alt sisteminden oluşuyor. ET alt sistemi, hedef sistemlerin dost unsurları tespit ve bu dost unsurlara karşı güdüm yeteneklerinin engellenmesi, zayıflatılması veya yanlış bilgi iletimine sebep olunarak dost birliklere taktik sahada avantaj sağlanması amacıyla kullanılması hedefleniyor.