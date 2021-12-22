Savunma Sanayii Başkanı Demir: “Mavi Vatan’a 3 yeni MİLGEM geliyor”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin milli imkanları ile geliştirilen Milli Gemi (MiLGEM) Projesi kapsamında 3 yeni geminin daha ihale sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Mavi Vatan’a 3 yeni MİLGEM geliyor! MİLGEM 6, 7 ve 8’inci gemileri için ihale sürecini başlattık. Yerlilik oranı çok daha yüksek gemilerimizle ordumuzun gücüne güç katacağız” ifadelerini kullandı.

MİLGEM Projesi ile Türkiye’de ilk defa korvet tipi bir askeri geminin tasarımı milli olarak gerçekleştirildi. Böylelikle gemi tasarımı, tekne inşası ile sistem entegrasyonunda dışa bağımlılığın azaltılması ve askeri tersaneler ile özel sektördeki gemi tasarım, inşa imkânları ve kabiliyetlerinin entegrasyonu suretiyle özel sektörün harp gemisi inşası alanında gerekli bilgi birikimi, tecrübe ve altyapı ile donatılması hedefleniyor. Projede geçen yıllar içerisinde yerlilik oranı yüzde 70 seviyesine gelirken, tüm proje kapsamında 50’den fazla yerli firmaya iş imkanı sağlandı. Proje kapsamında milli olarak tasarlanan ve inşa edilen gurur kaynağı milli gemilerden TCG Heybeliada 2011 yılında, TCG Büyükada 2013 yılında, TCG Burgazada 2018 yılında ve TCG Kınalıada 2019 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine alındı. Beşinci gemi TCG İstanbul (F-515) ise 2021 yılının başında denize indirildi. Çalışmaları hala devam eden TCG İstanbul’un da 2023 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi hedefleniyor.