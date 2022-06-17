Savunma Sanayii Başkanı Demir: “İHA üzeri kabiliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz”

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ANKA İHA’ya entegre edilen ŞİMŞEK dronunun istenilen bölgeye çok sayıda bırakıldığını duyurarak, “İHA platform geliştirmesi yanında İHA üzeri kabiliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından sayılı ülkeler tarafından üzerinde durulan hareketli platformların başka bir hareketli platforma bırakılması, kontrol edilmesi ve güvenli şekilde geri alınması çalışmalarının başarıyla gerçekleştiğini açıkladı. ANKA İHA’ya entegre edilen ŞİMŞEK dronunun istenilen bölgeye çok sayıda başarı ile bırakıldığını vurgulayan Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yenilikçi teknolojiler alanında durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Sayılı ülke tarafından çalışılan hareketli platformdan başka bir hareketli platform bırakılması, kontrol edilmesi ve güvenli şekilde geri alınması ülkemizde başarıyla gerçekleştirildi. ANKA İHA’ya entegre edilen ve farklı faydalı yükleri taşıma kabiliyetli ŞİMŞEK dronumuz istenilen bölgeye birçok kez başarıyla bırakıldı. İHA platform geliştirmesi yanında İHA üzeri kabiliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”