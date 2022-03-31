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Savunma Sanayii Başkanı Demir: “F-35 konusu artık bizim gündemimizde yok”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Bizim savunma sanayii politikalarımız açısından F-35 müzakerelerinin nereye gideceğini beklemek ile vakit kaybedemeyiz. Bizim Milli Muharip Uçağımızı yapmak ile ilgili var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. O açıdan F-35 konusu artık bizim gündemimizde yok” dedi.

Bilim ve Teknoloji 31.03.2022, 14:15
Savunma Sanayii Başkanı Demir: “F-35 konusu artık bizim gündemimizde yok”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Bizim savunma sanayii politikalarımız açısından F-35 müzakerelerinin nereye gideceğini beklemek ile vakit kaybedemeyiz. Bizim Milli Muharip Uçağımızı yapmak ile ilgili var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. O açıdan F-35 konusu artık bizim gündemimizde yok” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Roketsan tarafından geliştirilen yeni seyir füzesi ‘Çakır’ın lansman töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yakın bir dönemde Fransa’dan bir savunma heyetinin gelmesinin SAMP-T füze sistemi ile ilgisinin olup olmadığının sorulması üzerine Demir, “SAMP-T konusunda bir ön tanımlama çalışması oldu. O çalışma nihayete erdirilmesi açısındayken biraz İtalya tarafı, biraz da Fransa tarafı çok ağırdan aldılar işi. O ağırdan alma süreci sonuçlandı. Ama ondan sonraki safha için somut bir adım atılmadı. Belki bu konuşmalardan sonra somut bir adım atılabilir. Tabii şunu hatırlatmak isterim, somut adım ve planlama olarak 2015’lerde çok net bir yol haritası koymuş ve bununla yürümek istemiştik. Bunun bir parçası da Türkiye’deki Roketsan-Aselsan yapılanmasının Eurosam’a üçüncü ortak olarak girmesiydi. Bununla ilgili bir adım atılmadı. Onlar atılmayınca biz kendi yolumuza devam ettik. Yani Siper Projesi bir anlamda SAMP-T’nin kabiliyetlerinin benzerlerini hayata geçirmiş olacak belki birkaç yıl gecikmeyle de olsa. Geldiğimiz nokta bu. Tabii ki karşı taraftan gelecek görüşlere açığız” ifadelerini kullandı.

“Ukrayna’ya bir gemi inşamız devam ediyor”

Ukrayna ile savunma sanayii alanında yapılan sözleşmelerin durumunun sorulması üzerine Demir, “Ukrayna meselesinde Milgem konusunda Ukrayna’ya bir gemi inşamız devam ediyor. Tabii sözleşme imzalanmış durumda ve belli bir ön ödeme yapılmış. Ön ödeme kapsamındaki çalışmalar devam ediyor. Ama bu aşamadan sonra ne olacağı tamamen karşı tarafın tavrı ile ilgili. Her şey yolunda giderse proje devam eder. TB-2 ve mühimmatları konusunda da bir sözleşmemiz var. Ürün ve mühimmatlarının teslimatı zamanında yapıldı. O konuda sürecek bir şeyimiz yok” açıklamasında bulundu.

“Muharebe sahası için en çok ihtiyaç duyulan konulardan birisi vurucu güç”

Özellikle son zamanlarda mühimmatların çok önem kazandığını ve Roketsan’ın da sahada kendini gösterdiğini, bundan sonraki sürecin nasıl şekilleneceğinin sorulması üzerine Demir, “Muharebe sahası için en çok ihtiyaç duyulan konulardan birisi vurucu güç. Vurucu güç olarak Roketsan’ın ürünleri şu anda gündemde. Tabii ki SİHA’larımız gündemde daha da fazla yer işgal ettikçe, SİHA’larımızın vurucu gücü olan Roketsan mühimmatları da gündemde olmaya devam edecek. İhracat hedeflerimiz artarak devam ediyor. Ancak ürünlerin kendisini göstermesi ile beraber de bunun daha da hızlanarak devam edeceğini düşünüyoruz. Şirketlerimize hedef koymak için faaliyetlerinin ve gelirlerinin en az yüzde 50’sini ihracat yapacak şekilde planlamalarını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Savunma sanayiinde biraz daha yeni bir çalışma modeline geçtik”

Savunma sanayii olarak yeni bir çalışma modeline geçtiklerini de vurgulayan Demir, “Savunma sanayiinde biraz daha yeni bir çalışma modeline geçtik. Eski çalışma modelinde sürekli Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ve kullanıcılardan bir talep ve proje tanımlaması beklenirdi. Biraz da önalan bir şekilde davranmak gerek dedik. Şirketlerimize de siz müşteriyi çekecek ürünler ile ortaya çıkmalısınız dedik. Tabii bununla beraber harekat sahasında beraber yapılan çalışmalar, oradan gelen geri bildirimler ile beraber ihtiyaçların şekillenmesi olmaya başladı. Tamamen bağımsız değil, kullanıcının ihtiyaçları ve talepleri tespit edilerek bir ürün gamı ortaya çıkartılmaya başlandı. Geleceğin muharebe ortamı da okunarak ona hazırlık yapılması anlamında bu çalışma başlatıldı” diye konuştu.

Süpersonik ve hipersonik alanlara ağırlık verdiklerini vurgulayan SSB Başkanı Demir, Milli Muharip Uçak’a takılabilecek bir motorun yerli ve milli olarak geliştirilebilmesi için tüm kaynakların masada tutulması gerektiğini söyledi. Demir ayrıca, Türkiye’nin farklı farklı şirketler ile bu motor çalışmasını yürütemeyeceğini gördükleri için tüm yapıların ortak bir çatı altında buluşması gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

“F-35 konusu artık bizim gündemimizde yok”

F-35 ve F-16 konularının S-400 konularının nasıl ilerlediğinin sorulması üzerine cevap veren Demir, “S-400, F-35 konuları kamuoyunda çok bilinen konular. F-16, F-35 müzakereleri Milli Savunma Bakanlığı ile karşı taraf arasında devam eden müzakereler. Burada tabii masada tarafların konuşuyor olması önemli. Bizim savunma sanayii politikalarımız açısında F-35 müzakerelerinin nereye gideceğini beklemek ile vakit kaybedemeyiz. Bizim Milli Muharip Uçağımızı yapmak ile ilgili var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. O açıdan F-35 konusu artık bizim gündemimizde yok. Daha sonra ne olur bilmiyoruz. Ama bizim hedeflerimizden şaşmamamız açısından bu konuya bizim hedefimiz Milli Muharip Uçak diyoruz” açıklamasında bulundu.

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