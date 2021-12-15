Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: “ZAHA mayın ve balistik testlerini tamamladı”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dosta güven düşmana korku salan Zırhlı Amfibi Hücum Aracı’nın (ZAHA) mayın ve balistik testlerini tamamladığını duyurdu.

Üstün hareket kabiliyeti ile kötü deniz koşullarında amfibi piyade personelinin denizden sahile taşınması, ihtiyaç halinde gerek ateş gücü ile harekata destek olması, gerekse personeli beka kabiliyeti ile güvenli bir şekilde iç kesimlere kadar taşıması ile dosta güven düşmana korku salan ZAHA, kendine verilecek görevlere hazırlanıyor. Muharebe sahasında karşılaşılacak zorlu koşullarla baş edebilmesi için geliştirilen ZAHA, kalifikasyon faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ZAHA ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dosta güven düşmana korku salan Zırhlı Amfibi Hücum Aracı kendine verilecek görevleri yerine getirmek için hazırlanıyor. Mayın ve balistik testlerini tamamladı. Güvenilirlik ve idame edilebilirlik testine, kara ve deniz sürüşleri ile devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Dosta güven düşmana korku salan ZAHA

Paletli yürüyüş sistemi ile karada azami 70 km/saat hızla, itki sistemi ile denizde azami 7knot hızla üstün hareket kabiliyetine, zırh yapısı ile üstün beka kabiliyetine, uzaktan komutalı silah sistemi ile üstün ateş gücüne, zorlu deniz koşullarında ters dönme durumunda kendini düzeltme kabiliyetine, belli sayıda mayın geçit açma sistemine sahip olan ZAHA, personeli emniyetli bir şekilde muharebe sahasına taşıyacak.