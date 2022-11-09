Savunma Sanayii Başkanı Demir: “Bu treni kaçırma konusunda hiçbir mazeretimiz yok”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Şu an da öyle bir dönemden geçiyoruz ki, eğer bu treni kaçırırsak önümüzdeki yıllarda gelecek nesiller bizleri affetmez. Yani bu treni kaçırma konusunda hiçbir mazeretimiz yok” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, SSB’nin projesi çerçevesinde geliştirilen “Savunma Sanayii Başkanlığı Yapay Zeka Platformu” tanıtım toplantısına katıldı. SSB Kampüsü içerisindeki Nuri Demirağ Konferans Salonu’nda gerçekleşen tanıtım toplantısına savunma sanayii sektöründen ve paydaşlardan birçok temsilci katıldı. SSB Yapay Zeka Platformu ile çok zaman alan yapay zeka çalışmalarının çok daha pratik bir şekilde savunma sanayii sektörünün kullanımına sunulması hedefleniyor. Platform ile yüksek hacimli verisi olmayan, veri etiketlemek için kaynağı olmayan, yüksek maliyetli donanım (GPU) altyapısına sahip olmayan, model eğitimi için kaynak harcamak istemeyen, alanında yetenekli kişileri/firmaları tespit etmek konusunda zorlanan tüm paydaşların faydalanabileceği bir altyapının kazandırılması hedefleniyor.

“Birlikte çalışıyor ve teknoloji önceliklendirmeleri yaparak projelerimizi hayata geçiriyoruz”

Toplantıda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Demir, “Başkanlık olarak ileri teknoloji kazanımı çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla planlamak, takip etmek ve desteklemeyi hedefleyen Ar-Ge projelerine hayat vermek temel gayelerimiz arasındadır. Ayrıca odak teknoloji ağları çalışmalarımız kapsamında ileri teknoloji konularında ülkemizin bulunduğu noktayı ve bu çerçevede geliştirilmesi gereken ileri teknolojileri ülkemizin ortak aklıyla birlikte çalışıyor ve teknoloji önceliklendirmeleri yaparak projelerimizi hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye için yüksek kabiliyetli sanayi altyapısı oluşturmak, yerli ve milli üretimde öncü olmak başlıca hedeflerimiz arasında”

Savunma sanayii ekosistemini kritik ihtiyaçlar ve gelecek vaat eden yenilikçi konuları çalışmak üzere teşvik etmek, rekabetçi bir yöntem ile performansları artırmak, yetkinlik havuzu oluşturmak, genişletmek ve sürdürülebilirliği sağlamanın öncelikleri olduğuna dikkat çeken Demir, “Bildiğiniz üzere Savunma Sanayii Başkanlığı olarak lider ve yol gösterici bir Türkiye için yüksek kabiliyetli sanayi altyapısı oluşturmak, yerli ve milli üretimde öncü olmak başlıca hedeflerimiz arasında. Söz konusu hedeflere ulaşmak ve bütüncül bir savunma sanayii stratejisi oluşturmak için savunma sanayii alanında çalışan şirketlerimizin, küçük işletmelerimizin, araştırma ve geliştirme kuruluşlarımızın ve üniversitelerimizin katılımı ile savunma sanayii ekosistemini etkin bir yapıda kullanmak kaçınılmaz bir gerçek” açıklamasında bulundu.

“Yenilikçi teknolojiler konusunda özellikle yazılım, yapay zeka ve dijital dünya ile ilgili Türkiye’nin treni kaçırma lüksü yok”

Özellikle son dönemlerdeki yenilikçi teknolojiler noktasında geri kalmaya ve treni kaçırmaya tahammülleri olmadığına vurgu yapan Demir, şunları kaydetti:

“Yenilikçi teknolojiler konusunda, özellikle yazılım, yapay zeka ve dijital dünya ile ilgili Türkiye’nin treni kaçırma lüksü yok. Geçmişte treni kaçırdığımız, bazı teknolojilerin peşinde koştuğumuz, geri kaldığımız ve şimdi de bazılarına yetişmeye çalıştığımız bir gerçek. Ancak şu an da öyle bir dönemden geçiyoruz ki, eğer bu treni kaçırırsak önümüzdeki yıllarda gelecek nesiller bizler affetmez. Yani bu treni kaçırma konusunda hiçbir mazeretimiz yok. Kolları sıvayıp bu dijital dünyada, tamamen enterkonnekte olmuş bir dünyada, nesnelerin birbiri ile iletişim sağladığı, insan aklının ve zekasının artık yapay zeka dediğimiz bir gerçekle desteklendiği girişimler yaparak, yani bio ve yapay kaynakların birbiri ile entegre olduğu bir dünyaya doğru gidiş var. Bu gidiş başlangıcın bir adım ötesine geçmiş durumda. Biz de eğer geri kalır isek gelecek nesillere kendimizi affettiremeyiz.”

“Yapay zeka kavramının altının doldurulması çok önemli”

Tanıtım toplantısının ana konusu olan “yapay zeka” kavramına da değinen Demir, “Yapay zeka kavramı genel bir kavram. Ama altının doldurulması çok önemli. Bugün sokaktaki herhangi bir insana ya da bilim insanına veya çeşitli seviyelerdeki eğitim ve kültür sahibi insanlara sorsanız hepsinin yapay zeka konusunda söyleyeceği bir şeyler olur. Ama tam olarak tanımlama ve içini doldurma ile ilgili epey bir çaba sarf etmek gerekiyor. Bu konuda yetişmiş insan gücü çok önemli” dedi.