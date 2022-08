Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, F1 aracından gözdağı verdi

TEKNOFEST KARADENİZ’de incelemelerde bulunan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, İTÜ öğrencileri tarafından üretilen ve 100 km hıza 2,9 saniyede ulaşan Formula student aracı ile test sürüşü yaptı. Zaman zaman alanda drift de atan İsmail Demir, sürüşün ardından açıklamalarda bulundu.

“Ambargolarla bizi durdurmaya çalışanlar yanılıyor, her konuda kendimize yetmeliyiz”

Türkiye’ye uygulanan ambargolar hakkında açıklamada bulunan İsmail Demir, “Ambargolar ile bizi durduracaklarını düşünenlerin çok çok yanıldıklarını gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Ambargolar nihayetinde ambargo uygulayan ülkelerle bizim ilişkilerimiz konusunda onların niyetlerini ve gerçek duygularını ortaya koyan test turnusol kağıdı oluyor. Bu da bizim azmimizi arttırıyor. Nasıl ki milli savunma sanayinin başlangıcı 1970’li yıllardaki ambargolar ile oldu. Şu anda gördüğümüz her ambargo her engelleme her yavaşlatma da bize ve gençlerimizi şunu tekrar hatırlatıyor; biz her konuda kendimize yetmeliyiz” dedi.

Samsun’da düzenlenen festivale de değinen Demir, “TEKNOFEST KARADENİZ dalga dalga büyüyen bir faaliyetin yeni bir aşamasıdır. İlk günden bugüne kadar ki gelişimi gördüğümüzde büyük bir heyecan dalgasını ülke çapına yaydığımızı hatta bu sene Azerbaycan’da yapıldığını ve bu etkinliğin ülkemizin dışına da taştığını görüyoruz. 10 binlerce yarışmacı ve projenin olması güzel bir göstergedir. Demek ki biz 7’den 77’ye herkese teknolojik heyecanı tattırdık. Savunma sanayi ilk günlerde çok yoğun bir şekilde bu etkinliğin içinde oldu ama gördüğümüz kadarıyla savunma sanayinin dışında da büyük bir ilgi var. Bu da ülkemizin genel olarak milli teknolojik hamlesi konusunda yaygın bir ivmeye kavuştuğunu gösteriyor. Bu konunun meyvelerini biz inşallah önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Çünkü bu heyecanın ürüne, teknolojiye ve katma değere dönüşmesi belirli bir zaman alacak” diye konuştu.