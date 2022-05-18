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Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Tüfekçi: “Savunma sanayinde 80 bin kişi istihdam ediliyor”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Türkiye’nin 2021 yılındaki savunma sanayi ihracatının 3,2 milyar dolar olduğunu ve savunma sanayi sektöründe 80 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Bilim ve Teknoloji 18.05.2022, 16:03
Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Tüfekçi: “Savunma sanayinde 80 bin kişi istihdam ediliyor”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Türkiye’nin 2021 yılındaki savunma sanayi ihracatının 3,2 milyar dolar olduğunu ve savunma sanayi sektöründe 80 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Ballıca Kampüsü’nde öğrencilere yönelik “Türk Savunma Sanayinin Dünü Bugünü ve Geleceği” başlıklı bir panel düzenlendi. Panele; Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Roketsan Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Yerebakan ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Yıldız konuşmacı olarak katıldı.

“Savunma sanayi sektöründe 80 bin kişinin istihdam ediliyor”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, 1925 yılında önemli yatırımlarla kurulan savunma sanayinin zorlu süreçlerden geçerek günümüzdeki başarıya ulaştığını belirtti. Tüfekçi, “1985 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı kuruldu. 2014 yılından itibaren kendimiz tasarlayıp kendimiz üretiyoruz. 2020 yılında 7 firma ile 2021 yılında ise 2 firma ile ilk 100’e girdik” dedi.

Güçlü bir savunma sanayi için önümüzdeki yıllarda daha önemli hamleler yapmayı planladıklarını belirten Tüfekçi, bunun için milli teknolojilerin geliştirilmesinin ve etkin iş bölümünün önemine dikkat çekti. Tüfekçi, dünyada savunmaya harcanan paranın 2 trilyon dolar olduğunu, bunun yüzde 40’ının Amerika, yüzde 20’sinin Çin tarafından harcandığını ifade ederek, öğrencilere İngilizceyi ve ikinci dil olarak da Çinceyi öğrenmelerini tavsiye ederek, “Çin bizi pazar yapmadan biz Çini pazar yapalım” ifadesini kullandı. 2021 yılında Türkiye’nin savunma sanayiindeki ihracatının 3,2 milyar dolar olduğunu söyleyen Tüfekçi, pandeminin etkisiyle yaşanan bir düşüş olsa da bu rakamların giderek artacağını ifade etti. Savunma sanayi sektöründe 80 bin kişinin istihdam edildiğini açıklayan Tüfekçi, bunun önemli bir rakam olduğunu fakat yeterli olmadığını vurguladı.

“Altay Tankı’nın motoru bizde geliştiriliyor”

Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Roketsan Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Yerebakan, savunma sanayinin çok derin ve köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, “Ayın, güneşin, yıldızların ve dünyanın hareketlerini inceleyerek, Batılıların da 350 yıl kullandığı bir dünya atlası çizen Uluğ Bey’in, dünyanın ilk havan topunu yapan Fatih Sultan Mehmet’in, Topçu Mektebi’nin ilk baş hocası olan Hoca İshak’ın, yolcu uçağı niteliğinde aynı zamanda askeri özelliği olan bir uçak yapan Nuri Demirağ’ın ve bu alanda son halkalardan biri sayılan Özdemir Bayraktar’ın savunma sanayindeki önemi ve yaptığı katkılar büyüktür. Yakın tarihimizde havacılık alanına önemli katkılarda bulunmuş Özdemir Bayraktar mihmandar isimlerden birisidir. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

Son yirmi yıldır bu alanda istikrarlı bir ilerleme kaydedildiğini belirten Yerebakan, özellikle 2023 stratejileriyle savunma sanayinin şahlandığını kaydederek bu gelişmede Teknopark İstanbul’un önemine dikkat çekti. Dünyanın hiçbir teknoparkında, Teknopark İstanbul gibi bir alt yapının olmadığına dikkat çeken Yerebakan, “Burası bizim sanayi bölgemizdir. Mesela Altay Tankı’nın motoru bizde geliştiriliyor. Motorun seri imalatını burada yapabilecekler. Yirmi dönümlük alanda fabrikaya yer verebiliyoruz” şeklinde konuştu.

“Savunma Sanayinde İnsansız Hava Araçları (İHA) büyük öneme sahip”

Son olarak TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Yıldız, savunma sanayinde uçaklar ve İHA’ların önemine dikkat çektiği konuşmasında, “İnsansız hava araçlarının geçmişi 90’lı yıllara dayanıyor. Üretilen ürünlerin saha dönüşlerini sürekli takip etmek gerekir. Biz ANKA’yı üretirken bu projeyi geliştirdik. ANKA şu anda kuvvet komutanlıklarında kullanılıyor. Ürün geliştirirken ve özellikle yeni bir ürün üretiyorsanız geçmişteki tecrübelerden yararlanmalısınız” şeklinde konuştu.

Dr. Ömer Yıldız, hâlihazırda üretimi devam eden savunma araçları hakkında bilgi verdi. Savunma sanayi alanında önemli adımlar atıldığını anlatan Yıldız, planlama süreci ve tasarımı devam eden birçok proje olduğunu sözlerine ekledi.

Katılımcılar konuşmalarını tamamladıktan sonra kendilerine gelen soruları yanıtladı. Katılımcılar konuşmalarını tamamladıktan sonra öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Panel, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ın katılımcılara hediyelerini takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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