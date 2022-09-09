SAVTEK 2022, Türksat desteği ile düzenlenecek

İletişim sponsorluğunu Türksat’ın gerçekleştireceği 10. Savunma Teknolojileri Kongresi’nde (SAVTEK) savunma teknolojilerine yönelik çalışmalar ele alınacak.

SAVTEK 2022, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçıları Derneğinin destekleri ile ODTÜ-BİLTİR Merkezi tarafından 13-15 Eylül tarihleri arasında ODTÜ Kültür Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Türksat’ın iletişim sponsorluğunda gerçekleşecek kongrede Türk Silahlı Kuvvetleri, üniversite ve savunma sanayii temsilcileri bir araya gelecek. Kongrede savunma teknolojilerine yönelik mühendislik, temel bilimler ve yönetim bilimleri alanlarında belirtilen ana temalar çerçevesinde Ar-Ge çalışmalarını içeren bildirilerin tartışılması hedefleniyor.