SANSÜR İDDİALARI SEBEBİYLE TWITTER VE FACEBOOK'A ERİŞİM KISITLANDI

Kuzey Idaho internet sağlayıcısı olan T1 WIFI, sansür iddiaları nedeniyle bazı müşteriler için Facebook ve Twitter'ın WIFI hizmetini engellediğini doğruladı.

Alınan bilgiye göre internet servis sağlayıcı, yapılan bu değişikliği 13 Ocak Çarşamba gününden itibaren yürürlüğe sokacak.

Yapılan açıklamada kısıtlamanın sadece Twitter ve Facebook'a erişimin engellenmesini isteyenler için geçerli olacağı aktarıldı.

İnternet sağlayıcısı şirketin müşterilerine yolladığı bilgilindirme maili...

E-postada "Şirketimiz, bir web sitesinin veya sosyal ağ sitesinin gördüklerinizi sansürleme ve sizden bilgi gizleme, arkadaşlarınızın ve ailenizin gönderdiklerini görmenizi engelleme yetkisine sahip olduğuna inanmamaktadır." "Bu nedenle, endişelerimiz nedeniyle, bu iki web sitesinin ağımızdan erişimini engelleme kararı aldık." ifadelerine yer verildi.

Yaşanan bu gelişmeler; Facebook, Twitter ve Whatsap gibi sosyal medya uygulamalarının internet sağlayıcısı şirketlere ne kadar muhtaç olduğu gerçeğini gözler önüne serdi.

Akıllara şu soru geliyor; "Türkiye'deki internet sağlayıcıları giderek tekelleşen bu sosyal medya devlerini durdurabilir mi?" Bunun örneğini ABD'nin kuzey İdaho bölgesindeki bir intirnet sağlayıcısı gerçekleştirdi ve Twitter ve Facebook'un sansür politikasına tepki gösterdi.

Türkiye'de de bu uygulamalara erişim engellenir veya kısıtlama getirilirse her şey onların dediği gibi olmayabilir.