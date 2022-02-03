Samsun’un gündemi: OKAF’22 ve TEKNOFEST 2022

Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF’22) ve TEKNOFEST 2022 gibi iki büyük organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşayan Samsun’un en önemli dinamiklerinden Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) hazırlıklar bütün titizliğiyle devam ediyor.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Ünal, ziyaret dizisi vesilesiyle beraberindeki Rektör Danışmanı Ekrem Altan’ın eşliğinde Samsun Milletvekili ve AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ı ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkezi’ndeki ziyarette Rektör Ünal, Samsun’un; bütün bileşenleri ile OKAF’22 ile TEKNOFEST 2022’ye yoğunlaştığını belirterek kentin bu anlamda bir çekim gücü yakaladığına dikkat çekti. TEKNOFEST 2022 ile Samsun ve Karadeniz Bölgesi’nin sahip olduğu tarihî fırsatı çok iyi değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Rektör Ünal “Samsun’un dokusunu, kültürünü ve el emeği ile göz nurunu hep birlikte gözler önüne sermek zorundayız. Aynı şekilde OMÜ olarak TEKNOFEST’te bütün potansiyel ve kazanımlarımızla kendimizi göstermeliyiz. Elimizden geleni yapacağız, nitekim iyi bir takım kurduk ve her tarafa ulaşmak istiyoruz” dedi.

Karaaslan: “Samsun, görevini layıkıyla yerine getirecek”

Milletvekili Çiğdem Karaaslan da Samsun’un gerek ulusal gerekse de uluslararası etkinliklerin ev sahipliğini başarıyla kotardığına dikkat çekerken OKAF’22 ve TEKNOFEST 2022’de de görevini ve üzerine düşeni layıkıyla yerine getireceğini dile getirdi.

“TEKNOFEST’te bütün gözler Samsun’a çevrilecek”

TEKNOFEST 2022’de bütün gözlerin Samsun’a çevrileceğini vurgulayan Karaaslan, geçen sene İstanbul’da düzenlenen yarışmalarda ‘Orta İritifa Roket’ kategorisinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşan OMÜ ve Samsun Üniversitesi öğrencilerinden kurulu Tanyeli Roket Takımı başta olmak üzere Samsun merkezli elde edilen derecelerin takdire şayan olduğuna işaret ederek festivalin Samsun ve Karadeniz açısından büyük kazanımlara kapı aralayacağına inandıklarını ifade etti.

Gösterilen misafirperverlik için şükranlarını bildiren Rektör Ünal, ziyaret sonunda Çiğdem Karaaslan’a, adının yazılı olduğu OMÜ işlemeli duvar saatini hediye etti.

Rektör Ünal’dan TİHEK Başkanı Kılıç’a ziyaret

Ankara’da çeşitli temaslarda bulunan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç’ı ziyaret etti. TİHEK’te gerçekleşen görüşmede Rektör Ünal ve TİHEK Başkanı Kılıç, Üniversite ile TİHEK arasında yapılan iş birliği ve çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. TİHEK Başkanı Kılıç, nazik ziyareti ve iyi dilekleri için Rektör Ünal’a teşekkür ederken görüşme hediye takdimiyle son buldu.

Daha önce imzalanan iş birliği protokolü ile insan haklarını merkeze alan toplumsal bir yapının inşa edilmesi için iki kurum tarafından ortak projelerin geliştirilmesi hedeflenmişti.