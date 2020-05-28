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Samsung’dan mobil cihazlarda Fortnite oynamanın ipuçları

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde kaldığımız şu günlerde bazılarımız bol bol oyun oynayarak keyifli zaman geçirmeyi tercih ediyor. Bu oyunların başında ise Fortnite geliyor. Samsung’un #EvdeBeraberiz programı kapsamında yayınladığı mobil Fortnite kılavuzuyla oyuna en başından bir profesyonel gibi başlayabilirsiniz.

Samsung’dan mobil cihazlarda Fortnite oynamanın ipuçları

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde kaldığımız şu günlerde bazılarımız bol bol oyun oynayarak keyifli zaman geçirmeyi tercih ediyor. Bu oyunların başında ise Fortnite geliyor. Samsung’un #EvdeBeraberiz programı kapsamında yayınladığı mobil Fortnite kılavuzuyla oyuna en başından bir profesyonel gibi başlayabilirsiniz.

28 Mayıs 2020 Perşembe 12:15
2007 Okunma
Samsung’dan mobil cihazlarda Fortnite oynamanın ipuçları

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde kaldığımız bu dönemde oyunlar sayesinde keyifli zaman geçiriyoruz. Samsung, insanların evlerinde daha keyifli ve verimli vakit geçirebilmeleri için başlattığı “#EvdeBeraberiz” kampanyası kapsamında oyun severler için de tavsiyelerde bulunuyor. Çoğu oyuncu Fortnite oyununu konsollarda oynuyor ancak mobil cihazları üzerinden oynayanlar da bulunuyor. Ekibinizde oyunu Android cihazınız üzerinden oynayan kişilerdenseniz, Samsung’un sizin için hazırladığı mobil Fortnite kılavuzuyla savaşa en başından bir profesyonel gibi başlayabilirsiniz. İşte düşmanlarınıza hedef olmaktan kaçınmanızı sağlayacak, savaş alanında test edilmiş o ipuçları.

Bir bina inşa edin, ardından havaya uçurun

Fortnite’ın en benzersiz özelliklerinden biri, oyuncuların kendi siperlerini inşa edebilmesidir. Siperler, şiddetli bir çatışmanın ortasında size yardımcı olabilse de aynı zamanda normalde sizi göremeyecek olan uzaktaki oyuncuların dikkatini de çekebilir.

İşte size bir Fortnite ipucu: Küçük bir kaleyi yem olarak kullanarak, konsol oyuncularına karşı avantaj kazanın. Uzaktan görülecek kadar büyük ama hızla boşaltabileceğiniz kadar küçük bir yapı inşa edin ve uzaktan kumandalı patlayıcı ile doldurun. Ardından, yakındaki bir doğal sipere gizlenin (bir ağaç veya kaya yeterli olacaktır - düşmanlarınız yapıya odaklanacaktır) ve birinin sizi arayarak kaleye girmesini bekleyin. Patlayıcıları havaya uçurup ardından yüksek DPS’li bir silah kullanmak (Nadir veya daha üst kaliteli makineli tüfekler işi hızla bitirebilir), Fortnite Android oyuncularının kolayca zafere ulaşmasını sağlayabilir.

Hemen atlamayın

Her turda, farklı beceri seviyelerine sahip yüzlerce oyuncu bulunur. Bu nedenle Fortnite Android oyuncularının, profesyonel oyuncuları hızla elemesi gerekir. Savaş Otobüsünün haritadaki yolculuğunun son on saniyesine kadar atlamayın, ardından otobüsün yolundan uzak, binalar içeren uygun bir isimsiz bölgeyi hedefleyin. Çok az rekabet olan ve pek çok loot içeren bir alana ineceksiniz ve aksiyonun içine döndüğünüzde, o turdaki oyuncuların birçoğu birbirini ortadan kaldırmış olacaktır. Elbette, bu şekilde fırtınanın ortasında kalma ihtimaliniz artacaktır ancak gözünüz haritada olur ve içerilere doğru ilerlemeye devam ederseniz, daha güvende olursunuz. Örneğin Samsung Note serisinin Sonsuz Ekranı, Fortnite mobile için özellikle dalış sırasında mükemmel görüş sağlamasıyla öne çıkıyor.

Düşmanlarınızı dinleyin

Size basit ama etkili bir Fortnite Mobile ipucu daha. Fortnite, HUD’sinde diğer savaş oyunları gibi bir mini radar sunuyor olabilir ama oyun içi ses işaretlerine dikkat ederseniz, o anki durumunuz hakkında pek çok şey öğrenebilirsiniz. Ayak seslerini duyarsanız, diğer oyunculara pusu kurabilir (veya onların size pusu kurmasını önleyebilirsiniz). Güncellemeler sayesinde, o ayak sesleri artık size eskisinden de fazla bilgi veriyor. Bir evin üst katı gibi sizden daha yukarıda bir yerde bulunan oyuncuların ayak sesleri daha tizken, sizden daha aşağı bir seviyedeki oyuncuların ayak sesleri daha bas olacaktır. Açılan kapılar veya yakından gelen bir balta sesi gibi diğer sesler de başka bir oyuncunun yerini tespit etmenizi sağlayabilir. Oyunu sessiz şekilde veya ucuz kulaklıklarla oynuyorsanız, daha en baştan dezavantajlı olursunuz. Galaxy Buds+ veya AKG Kablosuz Kulaklık modellerinin kaliteli ses performansları sayesinde, kendi mini radarınızı oluşturmuş olursunuz.

Puan ile XP arasındaki farkı bilin

Başka bir oyuncuyla girdiğiniz çatışmayı kazanmak, çok iyi hissetmenizi ve Fortnite’ın ana sayfasına çıkmanızı sağlayabilir ama büyük miktarda XP almak gibi seviye atlamanızı sağlamaz. Ayrıca hiçbir şey, bir turu daha yüksek bir sırada bitirmek kadar XP kazandırmaz. 2 oyuncu öldürerek 7. sırayı almanız, 10 oyuncuyu öldürerek 22. sırada kalmaktan daha fazla XP kazanmanızı sağlar. Seviye ödülleri kazanmak istiyorsanız, adanın uzak bir bölgesinden başlamak ve profesyonel oyuncuların ortadan kalkmasını beklemek, oyunun başındaki çatışmalara dalmaktan çok daha hızlı yükselmenizi sağlar.

Altını arayın

Oyunu üç kereden fazla oynadıysanız bunu zaten biliyorsunuzdur ama her zaman nereye ineceğinizi seçmeden önce bölgede altın sandık olup olmadığını tarayın. Planörünüz devreye girerken bölgede bir daire çizin, etraftaki binaları kontrol edin ve ineceğiniz yeri seçmek için acele etmeyin. Zaten havada asılı kaldığınız için bunu yapmanız, inişinizi yavaşlatmaz. Herhangi bir sandık görmezseniz, silah bulunan bir çatı seçin, silahın üzerine inin ve bir sandık olduğunu gösteren uğuldamayı dinleyerek çatıyı kat edin. Uğultunun geldiği yerde zemini kırın. Böylece, kendi cephaneliğinizin üstüne düşmüş olursunuz. Bir sandık bulamazsanız, girdiğiniz binayı hızlı ve sessiz bir şekilde araştırın. Gri silahlar için durmayın, kulağınız sandık uğultusunda olsun ve olabildiğince hızlı şekilde başka bir binaya geçin. Kötü bir şekilde oluşmuş bir binaya düşmek, turun başında vurulmanıza neden olabilir.

Şüpheye düştüğünüzde mola verin

Bazen, bir ara verip tazelenerek yeniden başlamak iyi olabilir. Samsung cihazlarındaki oyun başlatıcı, Fortnite’tan 2048 gibi bulmaca oyunlarına kadar deneyebileceğiniz yeni oyunlarla dolu. Oyunda zorlanmaya başladıysanız, Fortnite’ı bir kenara bırakın ve zihninize mola verdirmek için başka bir oyun seçin.

Instagram üzerinden #EvdeBeraberiz etkinlikleri evlere renk kattı

#EvdeBeraberiz programı kapsamında spor, yemek, moda, eğlence, verimlilik, sanat gibi konularda evde kalanlara ilgi çekici içeriklerle seslenen Samsung, bu içeriklerin yanı sıra ünlü isimlerle iş birlikleri yaparak Instagram yayınlarıyla evlere renk kattı. Evlerinizde geçirdiğiniz zamanı keyifli hale getiren ünlü isimler ve daha önce gerçekleştirdikleri etkinliklere Instagram üzerindeki Samsung IGTV kanalından ulaşabilirsiniz:

https://www.instagram.com/samsungturkiye/channel/?hl=tr

Samsung’un #EvdeBeraberiz hareketi kapsamında hazırladığı diğer içeriklere erişmek için:

https://www.samsung.com/tr/explore/tag.explore&tag&evdeberaberiz/

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