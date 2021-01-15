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Samsung Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 ve Galaxy S21+ tanıtıldı

Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S21 Ultra ile birlikte yeni akıllı telefonları Galaxy S21 ve Galaxy S21+ tanıtıldı. Türkiye’de de ön siparişe açılan Galaxy S21 serisinde fiyatlar 10 bin TL’den başlayıp, 16 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor.

Bilim ve Teknoloji 15.01.2021, 22:58
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Samsung Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 ve Galaxy S21+ tanıtıldı

Samsung yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S21 Ultra ile birlikte Galaxy S21 ve Galaxy S21+ modellerini tanıttı. 5G desteği ile gelen Galaxy S21 serisinin en büyük üyesi olan Galaxy S21 Ultra, 6.8 inçlik Dinamik AMOLED 2X ekranla geliyor.

Galaxy S21 Ultra’nın ekranının yenileme hızı 10Hz ile 120Hz arasında geçiş yaparak, görüntülenen içeriğe uyum sağlıyor ve bu sayede pil ömrünü de uzatıyor. Galaxy S20 ile karşılaştırıldığında Galaxy S21 Ultra,1500nit’lik pik parlaklık değeriyle yüzde 25 daha parlak görüntü veriyor.

KUTUSUNDAN ADAPTÖR VE KULAKLIK ÇIKMAYACAK

Galaxy S21 serisinin dikkat çeken bir diğer özelliği ise kutusundan şarj adaptörünün çıkmaması. Hatırlanacağı üzere Apple’ın iPhone 12 serisiile birlikte uygulamaya başladığı bu durum, ilk olarak Samsung tarafından eleştirilmişti. Ancak Samsung da Galaxy S21 serisi ile birlikte aynı yönteme başvurdu.

Samsung Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 veya Galaxy S21+modellerinden birini alanların cihaz kutusundan, cihaz ile birlikte Type-C USB veri kablosu, SIM kart iğnesi, hızlı başlangıç kılavuzundan başka bir şey çıkmayacak. Şarj adaptörü ve kulaklık almak isteyenlerin ekstradan ücret ödemeleri gerekecek.

DÖRTLÜ ARKA KAMERA 100X ZOOM

Galaxy S21 Ultra’nın dörtlü arka kamerasında (ultra-geniş, geniş ve ikili tele-kamera) bulunan geliştirilmiş 108MP profesyonel düzey sensörle 64 kat daha zengin renk verisine sahip 12 bit HDR fotoğraflar, en az 3 kat daha geniş dinamik aralıkta çekilebiliyor. Galaxy akıllı telefonlarda bir ilk olarak, ön ve dörtlü arka lensler dâhil, tüm lenslerde 60fps’de 4K çekimyapılabilirken aynı kalitede farklı bir açıya geçiş de yapılabiliyor, ayrıca, 12-bit RAW dosya opsiyonu da bulunuyor.

Galaxy S21 Ultra’nın 100x Space Zoom özelliği, Dual Piksel(2PD) AF özellikli bir optik 3x, bir optik 10x olmak üzere Samsung’un ilk ikili-tele kamera sistemine sahip.

S PEN DESTEĞİ

Galaxy S Serisi cihazlarda bir ilk olarak Note Serisi’ndeki S Pen deneyimi, Wacom teknolojisiyle Galaxy S21 Ultra’ya da geliyor. Çizim yapmaktan not almaya, fotoğraf düzenlemekten belge imzalamaya kadar uzanan bir dizi özelliğiyle S Pen, Galaxy S21 Ultra ile birlikte kullanılabiliyor.

Galaxy S21 Ultra’daki çift bluetooth teknolojisi, Galaxy Buds Pro gibi bağlı cihazlarınızın stabil bir bağlantıyla daha az pil tüketmesine yardımcı oluyor. Bununla birlikte Galaxy S21 Ultra, 30 dakikada yüzde 50 şarj oranına ulaşabiliyor.

KAYBOLAN EŞYAYI BULACAK

Galaxy S21 Ultra ve Galaxy S21+’ta bulunan yerleşik Geniş Paylaşım Ağı (UWB) sayesinde, Galaxy S21 Ultra cihazı kullanılarak uyumlu olan araba kapıları anahtarsız bir şekilde otomatik olarak açılabilecek. Ayrıca kullanıcılar UWB-destekli Galaxy S21 Ultra ve Galaxy S21+ cihazlarında AR bulucuyu çalıştırarak, kaybettikleri bir eşyayı bulmak için yardıma ihtiyaçları olduğunu bildiren sanal mesajları başka Galaxy akıllı telefon kullanıcılarına gönderebilecek.

Android Auto sisteminde mevcut olan SmartThings sayesinde Galaxy S21 Serisi cihazları ile evdeki akıllı cihazlar, arabadan yönetilebilecek. Kullanıcılar, Galaxy S21 cihazını Android Auto uyumlu arabasına bağlayarak, aracın içinden evinin ışıklarını yakabilecek, evin ısısını dahi yükseltebilecek.

TÜRKİYE FİYATI 9 BİN 999 TL İLE 16 BİN 499 TL ARASINDA

Galaxy S21 Ultra, 29 Ocak 2021 tarihi itibarıyla, operatör, çevrimiçi perakende kanalları ve Samsung’un online mağazası üzerinden genel satışa sunulacak. Galaxy S21 Ultra için ön siparişler ise 14 Ocak, (TSİ) saat 19.00’da başlayacak ve Galaxy S21 Ultra satın alan tüketiciler, Galaxy Buds Pro hediye ürünün de sahibi olacak.

Hediye olarak verilecek Galaxy Buds Pro (R190) teslimatı ise 12 Şubat 2021 ve sonrası için yapılacak. Samsung’un açıkladığı rakamlara göre Galaxy S21 Ultra’nın Türkiye fiyatı 128 GB’lik Galaxy S21 Ultra için 15 bin 999 TL ve 256 GB’lik Galaxy S21 Ultra için ise 16 bin 499 TL olacak.

Samsung’un Galaxy S21 Ultra ile birlikte tanıttığı iki diğer model ise yine 5G’li Galaxy S21 ve Galaxy S21+ oldu. Galaxy S21 5G kompakt 6.2 inç ekrana, Galaxy S21+ 5G daha geniş 6.7 inç ekrana ve daha büyük pil boyutuna sahip.

Türkiye’de Galaxy S21 5G ve Galaxy S21+ 5G’nin ön siparişlerinin alınmasına 14 Ocak itibariyle başlandı. Ön siparişle Galaxy S21 5G ve Galaxy S21+ 5G satın alacak tüketiciler, Galaxy Buds Live hediye ürünün de sahibi olacak. Hediye olarak verilecek Galaxy Buds Live teslimatı 12 Şubat 2021 ve sonrası için yapılacak.

Galaxy S21 5G ve Galaxy S21+ 5G 29 Ocak 2021 tarihi itibarıyla, operatör, çevrimiçi perakende kanalları ve Samsung’un online mağazası üzerinden genel satışa sunulacak. Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21+ modellerinin Türkiye fiyatları ise şöyle:
Galaxy S21: 128GB modeli 8GB RAM kapasitesiyle, tavsiye edilen satış fiyatı KDV dâhil 9 bin 999 TL.

Galaxy S21+: 128GB ve 256GB modelleri 8GB RAM kapasitesiyle, tavsiye edilen satış fiyatı 128GB model için KDV dâhil 12 bin 999 TL, 256GB model için 13 bin 499 TL.

GALAXY 21 ULTRA, S21+ VE S21'İN ÖZELLİKLERİ

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