Samsun’da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın da aralarında bulunduğu heyet 2022 yılında Samsun merkezli yapılacak TEKNOFEST için 2020’de organizasyona ev sahipliği yapan Gaziantep’te incelemelerde bulundu.

Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağının artırılmasının hedeflendiği, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2022 için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Samsun Valiliği ve T3 Vakfı tarafından organize edilen program ile aralarında Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın da bulunduğu Samsun ilçe belediye başkanlarından oluşan heyet, TEKNOFEST’in 2020 yılında üçüncüsünün gerçekleştirildiği Gaziantep’e giderek çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

TEKNOFEST hazırlıkları kapsamında bir araya gelen Samsun heyeti, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yakın ilgisi ile karşılanan heyet, daha sonra 2020 yılında TEKNOFEST kapsamında araştırma ve geliştirme amaçlı oluşturulan; Bilim Gaziantep, Keşif Kampüsü, Bilim Şahinbey ve Bilim Şehitkamil atölyelerinde incelemelerde bulundular. Samsun heyeti ayrıca Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu ziyaret etti. Daha sonra Şehitkamil Belediye Başkanı Muhammed Rıdvan Fadıloğlu ile şehirde Kültür Gezisi’ne katıldı.

TEKNOFEST 2022 hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen Gaziantep ziyaretini değerlendiren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağının artırılmasının hedeflendiği TEKNOFEST’in, Samsun’umuz ve bölgemiz için büyük bir şans olduğunu düşünüyoruz. TEKNOFEST 2022 ile ilgili hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. ‘Milli teknoloji hamlesi’ sloganıyla yola çıkılan, Türkiye toplumunun teknoloji üreten bir topluma dönüşmesinin amaçlandığı TEKNOFEST’in üçüncüsünün yapıldığı Gaziantep ilimize ilçe belediye başkanlarımızla birlikte onların tecrübelerinden ve tavsiyelerinden faydalanmak adına bir ziyaret gerçekleştirdik” dedi.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Ziyarete ayrıca Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Muhammet Meclis ile bazı ilçe belediye başkanları ile bürokratlar katıldı.