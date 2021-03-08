Samsun’da öğrenciler havacılık şirketi kurdu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Samsun Teknopark’ın firmaları arasına bir havacılık şirketi de açılış töreniyle katıldı.

Helimore Havacılık Limited Şirketi, Başak Demir kuruculuğunda OMÜ’de eğitim gören öğrenciler Muhannet Emin İnce, Abdulkadir Çavdar, Aytaç Ağuş, Bünyamin Keleş ile Grafik Tasarımcı Gülcan Erdoğan ortaklığında kuruldu. Açılış törenine Samsun Cinovasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Çakar, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) temsilcisi Avukat Tuba Rana Türkmen ve Teknopark yetkilileri katıldı.

“Bu süreçte ekip üyeleri değişti, projeleri evrildi ve olgunlaştı’”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Samsun Cinovasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Çakar, “İlk başladıkları günden itibaren Helimore ekibi projeleri için büyük bir emek harcadı. Bu süreçte ekip üyeleri değişti, projeleri evrildi, olgunlaştı ve sonunda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında projeleri desteklendi. Bu süreçte girişimci ekibe destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Helimore ekibine çıktıkları bu zorlu girişimcilik serüveninin hayırlı ve başarılı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Hayaldi ama artık gerçek oldu”

Açılış töreninde konuşan havacılık şirketinin kurucusu Başak Demir, “İlk başta bu projeye başlamak bizim için bir hayaldi ama artık gerçek oldu. Tüm bu proje süreci boyunca üniversitemizin ve Teknopark’ın olanaklarını sunan, yetkililere ve KOSGEB İl Müdürlüğüne, KADEM Samsun İl Temsilcisi Meral Kıvırcı’ya, proje danışmanlığımızı yapmayı kabul eden Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Kurnaz’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.