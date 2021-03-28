Samsun Yurt Savunma’dan üniversite öğrencilerine açık davet

Savunma sanayi ile üniversite öğrencilerini buluşturan en önemli platform olan Savunma Teknoloji Günleri’nin (STG’21) ikinci gününde, dünyanın en büyük hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS), yaklaşık 2 saatlik canlı yayınla öğrencilere tanıtıldı. Canlı yayında öğrencilerin sorularını yanıtlayan SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “Öğrencilerimizin üniversite zamanında savunma sanayisine yönelmelerini, bu alana odaklanmalarını bekliyoruz. Samsun ve İstanbul’daki şirketlerimizin kapıları tüm üniversite öğrencilerimize açık” dedi.

Türkiye’de savunma sanayi ile üniversite öğrencileri arasında en önemli köprü olan Savunma Teknolojileri Günleri (STG’21), 24-26 Mart 2021 tarihlerinde online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirildi. Canik markasıyla Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS), ‘platin sponsor’ olarak bu özel etkinliği destekleyerek, üniversite öğrencilerinin savunma sanayi konusundaki farkındalıklarının artırılmasına katkı sağladı. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan Savunma Teknolojileri Kulübü’nün (SAVTEK) düzenlediği STG’21’in ikinci gününde Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü Cahit Utku Aral da öğrencilerle bir araya geldi.

“Üniversitelerle iş birliğine önem veriyoruz”

Öğrencilerin sorularını canlı yayında yanıtlayan Aral, üniversite-sanayi iş birliğine çok önem verdiklerini belirtti. Savunma sanayinde firmaların kendi Ar-Ge’lerini yapmalarının yeterli olmadığını bu yüzden üniversitelerle iş birliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Aral, “Öğrencilerimizin daha üniversitedeyken savunma sanayisine yönlendirilmesini istiyoruz. Öğrencilerimizin şirketimizde gelip staj yapmalarını, bizim ihtiyaçlarımızı görüp, kendilerini üniversite zamanında bu alana yönlendirmelerini bekliyoruz. Öğrencilerimizin savunma sanayini odaklarında tutmalarını istiyoruz. Samsun ve İstanbul’daki şirketlerimizin kapıları tüm üniversite öğrencilerimize açık” diye konuştu.

“Ar-Ge, geleceğin garantisidir”

Aral ailesinde İTÜ’lü olmanın bir gelenek olduğunu, dedesi Cahit Aral’ın ve babası Zafer Aral’ın İTÜ Makine Bölümü’nden mezun olduklarını söyleyen Utku Aral, SYS için Ar-Ge’nin önemini de anlattı. SYS’nin Samsun’daki Ar-Ge merkezinin Doğu Karadeniz’deki dört Ar-Ge merkezinden biri olduğunu belirten Aral, şöyle konuştu: “Firmamızın temeli Ar-Ge üzerine kurulu. 1998 yılından beri kendi geliştirip tasarladığımız ürünleri endüstriyelleştirip, seri imalatını yapıyor ve satıyoruz. Ar-Ge, ana işimiz. Halen Ar-Ge merkezimizde 14 projemiz mevcut. Bu projelerin bazısını Savunma Sanayi Başkanlığı ile bazısını ise kendimiz gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında savunma sektöründe en çok Ar-Ge harcaması yapan şirket seçildik. Bizim için Ar-Ge bir gider kalemi değil geleceğin finansmanı, garantisi… Bu yüzden üniversite-sanayi iş birliğine önem veriyoruz.”

“Hedefimiz, hafiften orta kalibreye geçmek”

Konuşmasında Samsun Yurt Savunma’nın Türkiye’de savunma şirketleri içinde ilk 15’te yer alan tek özel sektör şirketi olduğunun altını çizen Genel Müdür C. Utku Aral, gelecek vizyonlarını da şu şekilde paylaştı: “Biz hafif silah üretimiyle işe başladık. Dünyada hafif silah üretiminde 7’inci büyük firmayız. Halen Canik markamızla Amerika’ya en çok silah ihracatı yapan dört şirketten biriyiz. Hedefimizde artık, hafif silahtan orta kalibreye geçmek var. Üretilen daha büyük silah sistemlerinin, kara, hava ve deniz platformuna entegre yani gemilerde de helikopterlerle de kullanılması için entegrasyon ihtiyacı doğdu. Bunu sağlamak için 2015’te UNIDEF’i kurduk. Halen UNIDEF firmamız Türkiye’nin helikopterlerinde, sahil botlarında, atak botlarında silah entegrasyonunda tek kaynak firma pozisyonunda. Bunun yanı sıra kara araçlarında, koruma araçlarında katlanabilir silah sistemlerinde, manuel ve otomatik kulelerde tek kaynak firma. Unirobotic firmamız ile insanın silahı kullandığı ama bedeninin gücünü artırdığımız robotik yapılara geçiş için ciddi yatırımlarımız var.”

SYS canlı yayını, 2 saat sürdü

SYS Genel Müdürü Utku Aral’ın ardından STG’21’e canlı olarak bağlanan SYS İnsan Kaynakları Müdürü Didem Avcı Budak’ta şirketlerindeki staj olanakları hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Aral ve Budak’ın konuşmalarının ardından ise SYS’nin Samsun Yerleşkesi’nden canlı yayın yapılarak şirket ve ürettiği silah sistemleri öğrencilere daha yakından tanıtıldı. Yerleşkedeki poligonda ise İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Gençay Gençer öğrencilerin sorularını yanıtlarken Canik Teams atış gösterisi icra etti. Yaklaşık 2 saat süren canlı yayınında İTÜ’lü öğrenciler dünyanın en büyük hafif silah üreticilerinden olan SYS’yi tanıma olanağı buldular. SYS’nin ‘platin sponsor’, SYS’nin iştiraki UNIDEF’in ise ‘altın sponsor’ olarak destek verdiği Savunma Teknoloji Günleri’nin ikinci gününde öğleden sonra ise UNIDEF Birleşik Savunma’nın canlı etkinliği, İstanbul’daki Unirobotics Ofisi’nde gerçekleştirildi.