Samsun Valisi Dağlı, Selçuk Bayraktar ile TEKNOFEST’i görüştü

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktarı ziyaret etti. Ziyarette TEKNOFEST2022’nin hazırlıkları ile ilgili son durum değerlendirildi.

30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun’da düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2022’nin hazırlıkları ile ilgili son durum Vali Dağlı, Başkan Demir ve Selçuk Bayraktar tarafından masaya yatırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Dağlı, "Ülkemizin savunma sanayi alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olmasını sağlayan, milli, manevi ve ahlaki değerlerimizi gençlerimizle paylaşan ve TEKNOFEST ile onların önünü açan Selçuk Bayraktar’a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. ‘TEKNOFEST bayrağını devralmanın heyecan ve gururuyla tüm kurumlarımız, belediyelerimiz, iş dünyamız ve STK’larımızla, birlik ve beraberlik içerisinde uzun vadede Samsun’umuzun önünü açacak, gelişmesine katkı sunacak kalıcı izleri kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlimizde deneyap atölyeleri ve çocuk üniversitesi gibi teknolojiye yönelik yapıların kurulması da ilimiz için büyük bir kazanç olacak. İnşallah bu süreçte yürüttüğümüz faaliyetler ilimiz, ülkemiz, gençlerimiz ve geleceğimiz için güzel ve hayırlı gelişmelere vesile olacaktır" diye konuştu.