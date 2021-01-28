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Samsun Üniversitesi TEKNOFEST’in akademik paydaşı oldu

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ‘TEKNOFEST’e akademik paydaş oldu.

Bilim ve Teknoloji 28.01.2021, 11:25
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Samsun Üniversitesi TEKNOFEST’in akademik paydaşı oldu

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ‘TEKNOFEST’e akademik paydaş oldu.

Üç yıldır TEKNOFEST’e katılan takımlarıyla adından söz ettiren Samsun Üniversitesi’nin TEKNOFEST’e akademik paydaş olmasından gurur duyduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Her alanda olduğu gibi teknoloji alanında da üreten bir Türkiye olma hedefiyle yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz ve başarılı öğretim elemanlarımızla ülkemizin teknoloji hamlesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. TEKNOFEST’e katılan öğrencilerimiz her yıl aldıkları ödüllerle bizleri gururlandırıyor. Bu sene de hem öğrencilerimizin katılımı hem de akademik paydaş olarak başarılı çalışmalar gerçekleştireceğimize inancım tam. Bu vesileyle tüm öğrencilerimizi bu tür etkinliklere daha fazla ilgi göstermeye davet ediyorum” dedi.

Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarını bünyesinde barındıran ve birçok kategoride yarışmacı kabul eden TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; 2018 yılından itibaren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye’nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenleniyor.

TEKNOFEST 2021 teknoloji yarışmaları başvuruları devam ediyor

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen “teknoloji yarışmalarına” başvurular başladı. Toplumun her kesiminden binlerce gencin merakla beklediği ve ilgiyle takip ettiği TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına geçen yıl 81 il ve 84 ülkeden 20 bin 197 takım, 100 bin genç başvuruda bulundu. Başvurular arasından 5 bin finalistin belirlendiği yarışmalarda gençler kıyasıya mücadele etti. Bu yıl TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarına yine ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılabilecek. Son başvuru tarihi ise 28 Şubat.

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları bu yıl 35 farklı kategoride düzenleniyor. TEKNOFEST 2020’den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zekâ, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç ve Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez düzenleniyor.

Toplam 5 milyon TL’nin üzerinde ödül veriliyor

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roketten otonom sistemlere, tarımdan sualtı sistemlerine teknolojinin her alanında düzenlediği yarışmalarla Türkiye tarihinin en büyük teknoloji yarışmalarını gerçekleştiriyor. Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 milyon TL’nin üzerinde ödülün sahibi olacak. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversiteler ile birlikte düzenleniyor.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul’da gerçekleşecek.
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