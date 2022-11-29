Samsun TEKNOFEST’te hedef büyüttü

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, geçen yıl rekor kırdıkları başvuru sayısını bu yıl geçerek 40 bin proje ile bu seneki TEKNOFEST’e katılmak istediklerini söyledi.

Dünyanın en büyük ‘Havacılık, Uzay ve Teknoloji’ festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında ilk defa üç farklı şehirde Ankara, İstanbul ve İzmir’i kapsayacak şekilde gerçekleşecek. 30 Kasım’da başvuruların tamamlanacağı TEKNOFEST 2023’te uzay ve havacılıktan, sağlık ve yazılıma, ulaşım sistemlerinden tasarım ve eğitime, çevre ve tarım teknolojilerine kadar tamamı geleceğin teknoloji odak alanlarında kurgulanmış yarışmalarda ön elemeyi geçen takımlara malzeme desteği, finale kalan takımlara ulaşım-konaklama desteği ve dereceye giren takımlara ise ödüller ve kariyer ve girişim programları gibi çeşitli destekler verilecek.

TEKNOFEST’in çok geniş kitlelere hitap ettiğini ve her yıl istikrarlı bir şekilde geliştiğini paylaşan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Samsun olarak geçtiğimiz aylarda muhteşem bir festivale ev sahipliği yaptık. Gerek katılımcı sayısı gerekse proje başvuruları ve Samsunlu öğrencilerimizin başarıları anlamında çok özel bir festivali geride bıraktık. Milli Teknoloji Hamlesi mottosuyla kısa, orta ve uzun vadede ülkemize katma değer sağlayan TEKNOFEST, aynı zamanda öğrencilerimize de müthiş imkanlar sunuyor” dedi.

900 bin kişinin katılımıyla dolu dolu geçirilen TEKNOFEST KARADENİZ’e Samsun’dan rekor sayıda yaklaşık 35 bin proje ile katılım gösterildiğini hatırlatan Dağlı, “Geçtiğimiz yıl 35 bin proje başvurusu ile rekor kıran ilimizde 201 takım finalist oldu ve 18 takımımız da ödül aldı. Samsun olarak aynı başarıyı gösterecek potansiyelde olduğumuzu ve bu yıl bu rakamı 40 bin projeye ulaştırmak ve çok daha büyük başarılar elde edebilmek için Samsunlu gençlerimizin proje başvurularına yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi önem arz ediyor” diye konuştu.