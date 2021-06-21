Samsun Roket Takımı’ndan uluslararası başarı

Samsun Roket Takımı 2021 Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması’nda (IREC2021) "teknik mükemmeliyet" kategorisinde ikinci oldu.

Bu yıl Kovid-19 pandemisi sebebiyle sanal olarak gerçekleşen ve 16 ülkeden 75 takımın katıldığı yarışmada Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) gidemeyen takımlar kendi ülkelerindeki imkanlar ile atışlarını gerçekleştirdi. 2019’dan beri ABD’de yapılan yarışmalarda Türkiye’yi temsil eden Samsun Roket Takımı, Kızılırmak V10 roketini T3 Vakfı ve ROKETSAN desteği ile mayıs ayında Tuz Gölü Atış Tesisleri’nden fırlattı. Atış esnasında tüm sistemleri çalışan Kızılırmak V10 roketi, yere başarılı bir şekilde iniş yaptı. Yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda roket, “teknik mükemmeliyet” kategorisinde ikincilik ile ödüllendirildi.

Rektör Aydın: "Samsun Roket Takımımızı en kalbi duygularımla kutluyorum"

Samsun Roket Takımı’nın daha önce de aldığı ödüllerle kendileri için gurur kaynağı olduğunu hatırlatan Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "2021 Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması’nda teknik mükemmeliyet alanında Kızılırmak adlı roketleriyle ikinci olan Samsun Roket Takımımızı ve akademik danışmanı Dr. Öğretim Üyemiz Melahat Cihan’ı en kalbi duygularımla kutlar, başarılar dilerim" dedi.