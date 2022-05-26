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Samsun Çocuk Üniversitesi hızla yükseliyor

TEKNOFEST kapsamında yapımına başlanan “Samsun Çocuk Üniversitesi” hızla yükseliyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, T3 Vakfı sınavlarıyla öğrenci kabul edecek Samsun Çocuk Üniversitesi’nde eğitim alacak ortaöğretim öğrencilerinin ders aldıkları alanlarda lisans düzeyinin üstünde bir seviyeyi yakalayacaklarını söyledi.

Bilim ve Teknoloji 26.05.2022, 14:42
Samsun Çocuk Üniversitesi hızla yükseliyor

TEKNOFEST kapsamında yapımına başlanan “Samsun Çocuk Üniversitesi” hızla yükseliyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, T3 Vakfı sınavlarıyla öğrenci kabul edecek Samsun Çocuk Üniversitesi’nde eğitim alacak ortaöğretim öğrencilerinin ders aldıkları alanlarda lisans düzeyinin üstünde bir seviyeyi yakalayacaklarını söyledi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da yapılacak. TEKNOFEST hazırlıklarını sürdüren Samsun’da Samsun Çocuk Üniversitesi’nin inşaatı hızla devam ediyor. Atakum ilçesi Emek Park’a yapılan Çocuk Üniversitesi’nde çocuklar bilim ve teknoloji alanında eğitim alacaklar.

Başkan Mustafa Demir, birçok bilim merkezinin yapımına hızla devam edildiğini belirtirken, Atakum’da yapımı devam eden Çocuk Üniversitesi’nde eğitim alacak ortaöğretim öğrencilerinin ders aldıkları alanlarda lisans düzeyinin üstünde bir seviyeyi yakalayacaklarını ifade etti.

“Samsun en mükemmel bilim merkezlerine kavuşmuş olacak”

Bilim merkezlerinin tamamlanması ile birlikte en mükemmel bilim merkezlerine sahip şehirlerden biri olacaklarının altını çizen Başkan Mustafa Demir, “Çocuk Üniversitesi’nin, Atakum’da Alparslan Bulvarı’na cephe Emek Park’ta inşasına başlandı. TEKNOFEST’e yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü’nün arkasına ‘Bilim Merkezi’ yapıyoruz. Diğer ilçelerimizde de Bilim Merkezi inşaatları devam ediyor. Bunlara ek olarak Tekkeköy’deki Samsun Bilim Merkezi’nin yapımı da sürüyor. 2022 yılının sonuna doğru da oranın tamamlanmasını hedefliyoruz” dedi.

“Çocuk Üniversitesi’ni bitiren ortaöğretim öğrencileri lisansüstü seviyeyi yakalayacak”

Çocuk Üniversitesi’nin önemine değinen Mustafa Demir, “Öğrenciler Çocuk Üniversitesi ve diğer bilim merkezlerinde her türlü eğitimi alacaklar. Çocuk Üniversitesi’ne sınavla giriliyor. Ortaöğretimde T3 Vakfı’nın yaptığı sınavlarla beraber öğrenciler 3 yıl boyunca Çocuk Üniversitesi’nde eğitim alacaklar. Orayı bitirdiklerinde ilgi duydukları ve ders aldıkları alanlarda neredeyse lisans düzeyinin üstünde bir seviyeyi yakalamış olacaklar” diye konuştu.

“Ülkemiz de Karadeniz’deki bilgi teknolojisi gelişiminden istifade edecek”

Karadeniz Bölgesi’nin bilgi teknolojilerinde büyük mesafe kat etmesinin ülkeye de büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Demir, şunları söyledi:

“TEKNOFEST, İstanbul’un dışında Gaziantep’ten sonra 2. kez Anadolu’da Samsun’da gerçekleştirilecek. Gaziantep’te pandemi sürecinde yapılmıştı. Samsun’da 1,5 milyonun üzerinde katılım bekliyoruz. Samsun merkezli TEKNOFEST bölge gençliği ve insanları üzerinde müthiş bir etki yapacak. Bilgi ve teknolojiye dayalı tüm sistemlerde öğrencilerimiz büyük bir mesafe kat edecek. Karadeniz bilgide, teknolojide, teknoloji üretmede gençlerimizle birlikte bir ivme yakalayacak. Ülkemiz de bundan büyük çapta istifade edecek.”

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