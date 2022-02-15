banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rus birlikleri tatbikattan döndü!
Rus birlikleri tatbikattan döndü!
KDV indirimi balık tezgahlarına nasıl yansıdı?
KDV indirimi balık tezgahlarına nasıl yansıdı?
Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı 1 milyar doları aştı
Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı 1 milyar doları aştı
Fenerbahçe - Slavia Prag maçını Maurizio Mariani yönetecek
Fenerbahçe - Slavia Prag maçını Maurizio Mariani yönetecek

’Samsun Çocuk Üniversitesi’ Atakum Emek Park’a yapılacak

TEKNOFEST 2022 kapsamında Samsun’da yapılması planlanan ’Çocuk Üniversitesi’nin Atakum ilçesinde bulunan Emek Park’a yapılması teklifi, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy çokluğu ile kabul edildi.

Bilim ve Teknoloji 15.02.2022, 17:05
’Samsun Çocuk Üniversitesi’ Atakum Emek Park’a yapılacak

TEKNOFEST 2022 kapsamında Samsun’da yapılması planlanan ’Çocuk Üniversitesi’nin Atakum ilçesinde bulunan Emek Park’a yapılması teklifi, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy çokluğu ile kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı kapanış toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. İlgili komisyonlardan meclise havale edilen toplam 47 madde, meclis üyeleri tarafından değerlendirilip karara bağlandı. Alınan kararlar neticesinde bir örneği Gaziantep’te de bulunan Çocuk Üniversitesi’nin daha kapsamlı bir şekilde Atakum ilçesinde bulunan Emek Park’a yapılması teklifi oy çokluğuyla meclisten geçti.

“Çocuk Üniversitesi ile birlikte bilgi, teknoloji ve kütüphane aynı alanda olacak”

Çocuk Üniversitesi’nin yapılacağı alanın yanında 28 bin m2’lik kütüphanenin de olacağını ve çocukların bilgi, teknoloji ve kütüphaneye aynı lokasyonda ulaşabileceğini ifade eden Başkan Mustafa Demir, “Burası kişilerin aileleriyle en kolay, en güvenli ulaşım noktası. Hemen altında da biz 28 bin m2 bir kütüphane yapıyoruz. Bu alan bilgi, teknoloji ve kütüphane lokasyonu olacak. Burada ihtiyaç kadar alanı kullanacağız. Adına Çocuk Üniversitesi deniyor. Başkanlarımız Gaziantep’te bir örneğini gördüler. Müthiş bir şey. Mimar olmamın da gönül rahatlığı ile lokasyon itibarıyla da bugün, yarın ve sonrasını düşünüyorum. 10 yıl sonra bizim yaptığımız bu yapıya, ‘ya nereden bunu buraya yapmışlar’ derler mi denemezler mi diye. Bunu az çok bizim bilmemiz lazım. Diyeceklerse yapmamak lazım” dedi.

“Üniversitenin yapılacağı yer, Atakum’daki en uygun yer”

Çocuk Üniversitesi için seçilen alanın Atakum’daki en uygun alan olduğuna dikkat çeken Başkan Demir, şunları söyledi:

“Atakum Belediye Başkanımız Cemil Deveci de bu projeye inanıyor. Emek Park yeşil alan hüviyetini kaybetmeden, çocukların eğitim alacağı bir lokasyon olarak gündemimize geldi. Yoksa Atakum’da bunu yapacak başka yerler de buluruz. Ama bulduğumuz yerlere de bu binayı yapacağız. Netice itibarıyla arazinin üzerinde olacak. Ama bu lokasyonu kaydırdığınızda çok başka zorluklar ortaya çıkar. Ulaşım, kullanım gibi zorluklar ortaya çıkar. Ayrıca Atakum’a marka değer olarak katacağı vizyonunu da düşünmek gerekir. Bu çerçeveyle değerlendirilmesinin uygun olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Atakum’daki İl Emniyet Müdürlüğü arkasına Deneyap Atölyesi yapıyoruz. İkisinin de konsepti birbirinden farklı. Çocuklar buraya sınavla gelecek. Çocuklar burada aldıkları eğitimler ile gelecekte uzaya, teknolojiye, bilime yönelecekler. Bu lokasyonun, Atakum’daki en uygun yer olduğunu düşünüyorum. Atakumlu birisi olarak da bunu ifade ediyorum. Bu üniversitenin yapılmasına bakanlık katkı sağlayacak. Atakum Belediyesi’nin yönetiminde, ilgisinde, işletmeciliğinde çok uygun olacağını düşünüyorum. Biz de bu konuda elimizden gelen tüm katkıyı sağlayacağız.”

Söz konusu maddeye CHP ve MHP grupları ‘çekimser’ oy verirken, AK Parti, İYİ Parti ve CHP’li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise ‘evet’ oyu verdi. Madde oy çokluğuyla meclisten geçti.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 25 41
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11