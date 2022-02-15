’Samsun Çocuk Üniversitesi’ Atakum Emek Park’a yapılacak

TEKNOFEST 2022 kapsamında Samsun’da yapılması planlanan ’Çocuk Üniversitesi’nin Atakum ilçesinde bulunan Emek Park’a yapılması teklifi, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy çokluğu ile kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı kapanış toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. İlgili komisyonlardan meclise havale edilen toplam 47 madde, meclis üyeleri tarafından değerlendirilip karara bağlandı. Alınan kararlar neticesinde bir örneği Gaziantep’te de bulunan Çocuk Üniversitesi’nin daha kapsamlı bir şekilde Atakum ilçesinde bulunan Emek Park’a yapılması teklifi oy çokluğuyla meclisten geçti.

“Çocuk Üniversitesi ile birlikte bilgi, teknoloji ve kütüphane aynı alanda olacak”

Çocuk Üniversitesi’nin yapılacağı alanın yanında 28 bin m2’lik kütüphanenin de olacağını ve çocukların bilgi, teknoloji ve kütüphaneye aynı lokasyonda ulaşabileceğini ifade eden Başkan Mustafa Demir, “Burası kişilerin aileleriyle en kolay, en güvenli ulaşım noktası. Hemen altında da biz 28 bin m2 bir kütüphane yapıyoruz. Bu alan bilgi, teknoloji ve kütüphane lokasyonu olacak. Burada ihtiyaç kadar alanı kullanacağız. Adına Çocuk Üniversitesi deniyor. Başkanlarımız Gaziantep’te bir örneğini gördüler. Müthiş bir şey. Mimar olmamın da gönül rahatlığı ile lokasyon itibarıyla da bugün, yarın ve sonrasını düşünüyorum. 10 yıl sonra bizim yaptığımız bu yapıya, ‘ya nereden bunu buraya yapmışlar’ derler mi denemezler mi diye. Bunu az çok bizim bilmemiz lazım. Diyeceklerse yapmamak lazım” dedi.

“Üniversitenin yapılacağı yer, Atakum’daki en uygun yer”

Çocuk Üniversitesi için seçilen alanın Atakum’daki en uygun alan olduğuna dikkat çeken Başkan Demir, şunları söyledi:

“Atakum Belediye Başkanımız Cemil Deveci de bu projeye inanıyor. Emek Park yeşil alan hüviyetini kaybetmeden, çocukların eğitim alacağı bir lokasyon olarak gündemimize geldi. Yoksa Atakum’da bunu yapacak başka yerler de buluruz. Ama bulduğumuz yerlere de bu binayı yapacağız. Netice itibarıyla arazinin üzerinde olacak. Ama bu lokasyonu kaydırdığınızda çok başka zorluklar ortaya çıkar. Ulaşım, kullanım gibi zorluklar ortaya çıkar. Ayrıca Atakum’a marka değer olarak katacağı vizyonunu da düşünmek gerekir. Bu çerçeveyle değerlendirilmesinin uygun olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Atakum’daki İl Emniyet Müdürlüğü arkasına Deneyap Atölyesi yapıyoruz. İkisinin de konsepti birbirinden farklı. Çocuklar buraya sınavla gelecek. Çocuklar burada aldıkları eğitimler ile gelecekte uzaya, teknolojiye, bilime yönelecekler. Bu lokasyonun, Atakum’daki en uygun yer olduğunu düşünüyorum. Atakumlu birisi olarak da bunu ifade ediyorum. Bu üniversitenin yapılmasına bakanlık katkı sağlayacak. Atakum Belediyesi’nin yönetiminde, ilgisinde, işletmeciliğinde çok uygun olacağını düşünüyorum. Biz de bu konuda elimizden gelen tüm katkıyı sağlayacağız.”

Söz konusu maddeye CHP ve MHP grupları ‘çekimser’ oy verirken, AK Parti, İYİ Parti ve CHP’li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise ‘evet’ oyu verdi. Madde oy çokluğuyla meclisten geçti.