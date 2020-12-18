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SALCOMP’tan Kontrolmatik ile Türkiye’ye teknoloji yatırımı

Kontrolmatik, SALCOMP’un Türkiye'de kuracağı cep telefonu fabrikasındaki tüm teknik çözümleri üstlendi. 2 bin kişiye istihdam yaratacak yatırım için imzalar atıldı.

Bilim ve Teknoloji 18.12.2020, 12:26
2002
SALCOMP’tan Kontrolmatik ile Türkiye’ye teknoloji yatırımı

Elektrik ve elektronik cihazların yedek parça imalatı üzerine 1973’te Finlandiya’da kurulan, başta Çin olmak üzere dünyanın birçok noktasında üretim ve montaj fabrikaları olan SALCOMP, ülkemizdeki ilk yatırımı için kolları sıvadı. 2020’de dünyanın en büyük 37. sistem entegretörü olan ve 24 ülkeye teknoloji ihraç eden Kontrolmatik, SALCOMP’un Türkiye’de hayata geçireceği teknoloji yatırımının  teknik çözüm ortağı oldu.

Bu önemli işbirliğinin imzalarını atmak üzere bir araya gelen Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan ile SALCOMP Avrupa Direktörü David Chang, yatırımla ilgili detayları da ilk kez paylaştı.

2 bin kişiye istihdam sağlanacak

Dünya çapında 4,5 milyar Dolar cirosu ve 65 bin çalışanı olan SALCOMP’un Avrupa Direktörü David Chang, “Tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı küresel bir sağlık sorunun yaşandığı bu yıl, kurum olarak yatırım planlarımızı ertelemediğimizi belirtmek isterim. Türkiye uzun zamandır radarımızda olan bir ülke. Türkiye ile ilgili 5 yıllık yatırım planımız hazır. Bu ilk yatırımımızda bizler için son derece önemli olan teknik ve teknolojik konularla ilgili Kontrolmatik ve Molen Grup ile ilerleyeceğiz. İki büyük ve güçlü kurumun enerjisi hem bölgeye hem ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum” dedi. Avcılar Ambarlı Limanı yakınlarında 14 bin metrekarelik kapalı bir alanda kurulacak fabrika ile gerek mavi gerek beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 2 bin kişiye istihdam yaratılacağını söyleyen Chang, yurt içi dağıtımının yanı sıra ihracat için de ciddi hedeflerinin olduğunu belirtti.

Bu yatırım ile Türkiye ihracat üssü olacak

David Chang, gerçekleştirilen uluslararası yatırımın Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendireceğini vurguladı. Chang, “Bu yatırım ile Türkiye’ye yeni teknolojiler getiriyoruz, bu Türk üreticisinin bir adım öne geçmesine sebep olacak. İnsanları işe alacağız ve onları gelecekte öncü olacak şekilde eğiteceğiz. Bu yatırım sonucunda İstanbul ve Türkiye’nin ihracat için bir üs haline gelmesini hedefliyoruz. Bu yatırımla birlikte Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’ya ihracat yapmayı umuyoruz.   Bu imza şirketim ve Türkiye arasında bir kazan kazan uzlaşması olacak. İlk aşamada burada neler yapabileceğimizi göreceğiz. Üretim fonksiyonlarını denetlemek için burada bir operasyon ekibi kuruyoruz. Türkiye’nin imalat sanayisini geliştirmesine, yüksek teknoloji üretim kapasitesine dönüşmesine yardımcı olmaya katkıda bulunuyoruz ve burada büyümeyi umuyoruz. Görüyorum ki burası ilk fabrika, ancak devamı gelecek” şeklinde konuştu. Chang, fabrikanın 2021 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçeceğini sözlerine ekledi.

Bu önemli yatırımın tüm teknik çözüm sürecini Molen Grup ile birlikte yönetecek olan Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, “Kurum olarak yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok önemli projeyle çalışıyoruz. Kendi ülkemizde böylesine büyük bir marka ile önemli bir yatırımın içerisinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Söz konusu fabrika için gerekli elektrik, mekanik, HVAC,  kompresör ve nitrojen sistemi, akıllı üretim hatlarının kurulumu, dijital fabrika altyapısı (kontrol, haberleşme ve zayıf akım sistemleri) tüm dizayn, mühendislik, tedarik, uygulama, renovasyon ve rehabilitasyon işleri tarafımızda yapılacak” diye konuştu. Aslanhan, önümüzdeki yıl da önemli ve prestijli yatırımlara imza atacaklarını sözlerine ekledi.

Böyle yatırımlar Türkiye’nin kaderini değiştirecek

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Özellikle ekonomik anlamda sıkıntılı zamanların yaşandığı bu günlerde böylesine önemli bir yatırıma ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz. Dünyaca ünlü büyük grupların ülkemize inanması ve güvenmesi, yatırım yaparak istihdama katkı sağlaması gurur verici. Avcılar için büyük önem arz eden bu ve benzeri yatırımlar Türkiye’nin de bölgenin de kaderini değiştirecek diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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