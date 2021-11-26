Saha personeline teknik eğitim

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenen hizmet içi eğitimler devam ediyor.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kamyon, çekici, ağır iş makinası kullanan ilgili personele, hizmetlerini hızlı ve kesintisiz yapabilmeleri için araçların bakım-onarımı konusunda eğitim verildi. Makine ve güç sistemleri ve bakım-onarım uzmanları tarafından verilen eğitim hem teorik bilgiler, hem de uygulamalarla iki gün devam etti. Hidrolik komponentler, sistemler, pompalar ve hidrolik şema okuma, fan ve fren sistemi komponentlerinin tanıtılması ve ilgili testlerin yapılması konularından bahsedilerek, basit arızaların giderilmesi hakkında bilgiler verildi.

Eğitim sonunda, motorlu araçların bakım ve onarımlarının zamanında, eksiksiz ve yetkili servislere yaptırılmasının önemli olduğu, böylece hem araçların ömrünün uzun olacağı hem de şehrin ihtiyaçlarının aksamadan yerine getirileceği vurgulandı.