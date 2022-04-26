banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Rusya'dan Google’a 500 milyon rublelik darbe!
Rusya'dan Google’a 500 milyon rublelik darbe!
Erdoğan Son Bilim Kurulu Toplantısı Sonrası önemli açıklamalar yapıyor (canlı)
Erdoğan Son Bilim Kurulu Toplantısı Sonrası önemli açıklamalar yapıyor (canlı)
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!

Sağlıklı beslenmede yeni trend bitkiler: ‘Mikroyeşiller’

Van’da yapılan çalışmayla yenilebilir bitkilerin çok erken evrede hasat edilerek ‘’mikroyeşil’ olarak adlandırıldığı dönemde çeşitli fitokimyasal, vitamin, mineral ve lif bakımından besin değerinin çok daha yüksek olduğu tespit edildi.

Bilim ve Teknoloji 26.04.2022, 14:45
Sağlıklı beslenmede yeni trend bitkiler: ‘Mikroyeşiller’

Van’da yapılan çalışmayla yenilebilir bitkilerin çok erken evrede hasat edilerek ‘’mikroyeşil’ olarak adlandırıldığı dönemde çeşitli fitokimyasal, vitamin, mineral ve lif bakımından besin değerinin çok daha yüksek olduğu tespit edildi.

Minyatür boyuttaki mikroyeşillerin olgun versiyonlarıyla kıyaslandığında yaklaşık 40 kat daha fazla bir besin değerine sahip olduğu belirlendi. Van’da uzun yıllardır bitkiler üzerinde çalışmalar yapan Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüveyde Tunçtürk, bitkinin gövde ve yaprak kısımlarının henüz olgunlaşmadığı, özellikle 1-3 haftalık bir büyüme döneminde hasat edildiğini ve bu dönemde kotiledon yapraklardan bitkinin diğer organlarına besin aktarımı yapılmadan hasat edildiğinde besin değerinin çok yüksek olduğunu yaptıkları araştırmayla ortaya koydu.

İHA muhabirine konuşan Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüveyde Tunçtürk, son dönemlerde beslenme değeri yüksek olan alternatif ürünlere gittikçe yönelimin arttığını belirtti. Yenilebilir bitkilerin, tohum ekiminden sonra yaklaşık 7-21 günlük sürede gövde ve ilk yapraklarını oluşturdukları, bitkinin 5-10 santimetre boya ulaştığı dönemde toprak üstü aksamının çiğ olarak tüketilmesine ‘mikroyeşil’ denildiğini ifade eden Prof. Dr. Tunçtürk, “Yaptığımız çalışmalarda mikroyeşillerin sadece gövde ve yaprak kısımlarının erken evrede hasat edilmesi ile besin değerinin çok yüksek olduğunu tespit ettik. Amerika Ulusal Veri Tabanı kayıtlarına göre, minyatür boyuttaki mikro yeşillerin olgun versiyonlarıyla kıyaslandığında yüksek bir besin değerine sahip olduğunu kendi araştırmalarımızla da teyit ettik. Kısa yetişme döngüsüne ve yüksek besin içeriğine sahip olması önemli bir avantajdır. Özellikle insan sağlığı açısından, toksik etki oluşturan nitrat içeriği bakımından da olgun versiyonlarına göre daha düşük içeriğe sahiptir. Ayrıca, Dünyada nüfusun yaklaşık yüzde 60’ında demir, yüzde 30’unda çinko ve yüzde 15’inde de selenyum eksikliği olduğu düşünüldüğünde, mineral eksikliğin giderilmesinde de mikroyeşillerin değerlendirilme potansiyeli son derece yüksektir. Yaptığımız çalışmalarda öne çıkan bazı bitkilerimiz var. Bunlar; çemen, kişniş, ekinezya gibi bitkiler de olgun versiyonlarıyla karşılaştırıldığında yüksek oranda fitokimyasallar içerdiği ve besleyici değerinin yüksek olduğu yapılan çalışmalarımızla belirlendi” dedi.

“Ülkemizde ve dünyada beslenme açısından yeni bir akım ve gittikçe trend oluyor”

Son zamanlarda sağlıklı beslenmeye yönelik eğilimin arttığını dile getiren Tunçtürk, “Mikroyeşiller, yüksek klorofil içeriğiyle insanlarda cildin pürüzsüzleşmesi, cilt sağlığının korunması, sivilcelerin giderilmesi, yaraların tedavi edilmesi, sindirimin kolaylaştırılması ve bağışıklığın sağlanması noktasındaki özellikleriyle ön plandalar. Mikroyeşiller aslında konsantre ürünlerdir. Çünkü genç evrede hasat edildiği için beslenme değerleri çok yüksektir. Erken evrede hasat edilen mikroyeşiller; garnitür olarak, salatalarda, tatlı, tuzlu yemeklerde ve özel lüks restoranlarda kullanımı çok yaygındır. Detoks içeceklerine de mikroyeşillerden elde edilen tadı damağımıza uygun olan bitkileri ekleyerek bu içeceklerin verimliliğini artırabiliriz. Bu anlamda da yeni bir gıda bileşeni olarak kullanılabilir” diye konuştu.

“Önemli olan doğru zamanda hasat ederek tüketmek”

Mikro bitkilerin çeşitli hastalıklara iyi geldiğinin de altını çizen Tunçtürk, “Mikroyeşiller; kalp damar rahatsızlıkları, cilt hastalıkları, bağışıklığın güçlendirmesi ve göz rahatsızlıkları gibi bazı kronik hastalıklara yakalanma riskini de azaltma özelliğine sahiptirler. Diyabetin de kontrolünü sağlıyor. Ayrıca tarımsal girdileri neredeyse hiç yok. Çok az bir su ve toprakla besin değeri yüksek gıdalar elde edilebiliyor. Bunun için özel bir ortama da gerek yok. Ev ortamında, mutfak, balkon ve ya bahçede yetiştirilebilir. Önemli olan doğru zamanda hasat ederek tüketmek” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 26 Nisan 2022
İmsak 04:26
Güneş 06:02
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:02
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
23°
açık