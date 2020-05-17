Saçların beyazlaması bazı sağlık sorunlarının erken teşhis edilmesini sağlayabilir!

1. Erkeklerde kalp hastalığı riski

Avrupa Kardiyoloji Derneği tarafından yayınlanan 2017 tarihli bir çalışmaya göre, beyazlayan saçlar erkeklerde kalp hastalığı riskinin yükseldiği anlamına geliyor.

545 yetişkin erkeğin dahil edildiği çalışmada, katılımcılar saçlarının beyazlama oranına göre ölçeklendirilir (neredeyse hiç beyaz saçı olmayan 1, saçlarının çoğu beyazlamış olan 5). Katılımcıların; hipertansiyon, diyabet, sigara içme alışkanlıkları ve aile öyküleri ile ilgili veriler de toplanır. Yaştan ve kardiyovasküler risk faktörlerinden (katılımcılardan toplanan diğer verilere göre) bağımsız olarak, ölçeklendirmede 3 ve üzerinde puan alan katılımcıların koroner damar yetmezliği görülme olasılığının yükseldiği görülür.

Kahire Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. İrini Samuel, yaşlanmanın kaçınılmaz olarak koroner riski artırdığına ve bunun dermatolojik bazı işaretlere yol açmasının muhtemel olduğunu, bu bulguların daha fazla araştırma ile doğrulanması durumunda beyazlayan saçların koroner arter hastalığı için belirleyici olabileceğini bildirmiştir.

2. Vitamin eksikliği

Saçımıza rengini veren şey, saç folikülüdür. Foliküller, yaşlandıkça daha az pigment üretir. Genellikle 30’lu yaşların ortalarında ilk beyaz saç telleri görünmeye başlar. Asyalılar daha şanslıdır, ilk beyazları ile 30’lu yaşların sonlarında karşılaşırlar, Afrika kökenliler ise daha da şanslıdır çünkü 40’lı yaşlarına gelmeden beyaz saç telleri ile karşılaşmazlar. Eğer bu yaşlardan önce beyaz saçlar kendini göstermeye başladıysa dengesiz beslenmeden muzdarip olabilirsiniz.

New York Montefiore Tıp Merkezi’nde, dermatoloji kliniği müdürü Karthik Krishnamurthy, B12 seviyesinin düşüklüğünün saç pigmentinin kaybolmasına yol açtığını belirtiyor. 2013 yılında yapılan araştırmada erken beyazlama görülen insanlarda D3 vitamini, kalsiyum ve ferritin düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. (Ferritin vücuda demir depolamaktan sorumlu proteindir.) WebMD’ye göre ise erken beyazlayan saçlar, hipofiz veya tiroit bezinizdeki bir problemin belirtisi de olabilir.

3. Oksidatif stres

Saç folikülleri çok küçük bir miktarda hidrojen peroksit üretir. Bu kimyasal madde, yıllardır saç rengini açmanın ucuz bir yolu olarak kullanılıyor. Ancak saç foliküllerinin ürettiği hidrojen peroksit çok fazla birikirse saçın renginin solmasına yol açar. Konu ile ilgili 2013 yılında yayınlanan araştırmaya göre; hidrojen peroksit birikimi kitlesel oksidatif strese neden olur ve saçları içten dışa doğru ağarmasına yol açar. Bu durum tedavi ile düzelebilir. Aynı tedavi ciltte oluşan vitiligo için de uygulanabilmektedir.

4. Bağışıklık sisteminin zayıflaması

Saç renginin canlılığını veren foliküllerin içindeki melanosit kök hücreleridir. Saçımız döküldüğünde kök hücrelerimiz, foliküllere yeni melanositler ekler. Böylece saçımız orijinal renginde çıkar. Ancak hücrelerimiz çalışmayı bıraktığında, foliküller artık pigment geliştiremez.

Nisan 2018’de yapılan bir araştırmaya göre, bağışıklık sistemi saldırıya uğradığında, melanositlerin işlevini yerine getiren MITF proteini etkilenebilir. Fareler üzerinde yapılan deneylerde, bağışıklık sisteminin virüslerle savaşmaya aşırı tepki verdiği durumda, melanosit oluşumu durmuş, bu da tüylerin beyazlamasına yol açmıştır. Araştırma insanlarla doğrulanmamış olsa da araştırmacılar, zayıflamış bağışıklık sisteminin ani beyazlamaya neden olabileceğini düşünüyor.

5. Sigara

2013 yılına yayınlanan bir araştırmaya göre; saçların beyazlama olasılığı, sigara içen insanlarda içmeyenlere göre iki kat fazladır. Hatta New York Times’ta yayınlanan bir habere göre; sigaranın içindeki bazı kimyasal maddeler, saç hücrelerinin bozulmasına ve kelliğe yol açabilmektedir.

6. Genler

Hepimizin çok iyi bildiği gibi saçlarımızın beyazlama yaşı, ebeveynlerimizin saçlarının beyazlama yaşı ile yakından ilgilidir. Saçların beyazlamasından sorumlu gen üzerinde yapılan çalışmalar, 2016 yılında sonuç vermiştir. Latin Amerikalı 6 bin kişinin genomu üzerinde yapılan incelemede, saç özelliklerinin belirlenmesinden sorumlu IRF4 içeren18 gen tespit edilmiştir. Araştırmanın lideleri Dr. Kaustubh Adhikari Newsweek’te yayınlanan basın açıklamasında, bu genlerin bir sebeple daha melanin üretim seviyesinin düşmesine neden olduğunu bildirmiştir.

Sonuç olarak; belki de bundan sonra beyazlayan saçlar, yolun yarısını göstermek yerine, bazı sağlık sorunlarının erkenden fark edilmesini sağlayarak yolumuzu uzatmaya yardımcı olacak.